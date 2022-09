Vier op de tien artsen vinden dat arme patiënten ‘te weinig moeite doen’

Uit een nieuwe enquête van De Artsenkrant, in opdracht van de Universiteit Antwerpen, blijkt nog maar eens hoe nauw iemands gezondheid en financiële situatie met elkaar verbonden zijn. 79 procent van de bevraagden geeft aan dat armen hun gezondheidskosten niet kunnen betalen, zelfs met de socialezekerheidssystemen van ons land. Zowat de helft van de artsen geeft ook aan dat armen eenvoudigweg geen toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben. En amper een op de acht denkt dat armen tijdig de nodige zorg krijgen.

De resultaten tonen aan hoe belangrijk het is dat artsen zich bewust zijn van de achtergrond van hun patiënten. Nochtans komt het thema armoede nauwelijks aan bod in de opleiding, geven de respondenten aan. Niettemin geven de meeste artsen te kennen voldoende gewapend te zijn om patiënten in armoede op de juiste manier te begeleiden.

Opvallend is dat er ‘slechts’ een duizendtal respondenten waren. Een enquête twee jaar terug leverde ongeveer vier keer zoveel antwoorden op. De Artsenkrant concludeert daaruit zelf dat “het medisch en farmaceutisch korps blijkbaar maar matig geïnteresseerd is in het thema armoede.”

Kirsten Catthoor, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, noemt die vaststelling alarmerend. “Armoede is geen ver-van-mijn-bedshow.” Catthoor hekelt ook een andere conclusie uit de enquête: bijna de helft van de artsen vindt dat armen te weinig doen om iets aan hun situatie te veranderen, één op de drie vindt dat armen verkeerde prioriteiten stellen. “Ik denk dat hier het totaal foute beeld speelt van mensen in armoede die rondlopen met een dure smartphone,” klinkt het in het tijdschrift.

Anderzijds geven twee op de vijf artsen aan altijd of vaak gratis te werken voor patiënten in moeilijkheden. Het duidt op de grote kloof die er bestaat binnen het artsenkorps, zegt professor huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent). “Er is zeer veel variatie. Een specialist zal minder vaak rechtstreeks met armoede geconfronteerd worden dan een huisarts. Een huisarts in de Muide in Gent zal ook meer armen zien dan een arts in Sint-Martens-Latem. Maar ook de instelling van de arts is belangrijk: de ene staat er meer voor open dan de andere.”

“Nochtans is het heel belangrijk om iemands thuissituatie te kennen. Een arts kan wel medicijnen voorschrijven, maar daar heb je niet veel aan als een patiënt de medicijnen niet gaat halen omdat hij niet weet of hij die zal kunnen betalen.”

Wie onder een bepaalde inkomensgrens zit, heeft in ons land recht op een verhoogde tegemoetkoming - die persoon betaalt enkel het absolute minimum voor een bezoek aan de dokter. Maar dat is volgens De Maeseneer dus onvoldoende. Hij pleit onder meer voor een ommezwaai in de prijs die mensen betalen voor een geneesmiddel. Vandaag bestaan er vier categorieën geneesmiddelen; voor de ene categorie krijgt de patiënt een groter deel terugbetaald dan voor de andere categorie.

“De persoonlijke bijdrage van een patiënt kan soms zeer hoog zijn. Het probleem is dat mensen gewoon niet weten hoeveel het hen zal kosten om naar de apotheek te gaan. Daarom stel ik voor dat per afgeleverd medicijn dezelfde bijdrage geldt. Dan weten patiënten precies hoeveel geld ze moeten meenemen”, zegt De Maeseneer.