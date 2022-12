► Vier gewonden na lawine in Oostenrijk, maar niemand meer vermist

Bekijk: een getuige filmt het moment waarop mensen bedolven raakten

Wat is er gebeurd?

Zondagnamiddag rond 15.00 uur vond in het skigebied van Lech en Zürs in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg een lawine plaats. Daarbij zijn vier mensen gewond geraakt, waarvan één persoon ernstig. Volgens de lawinewaarschuwingsdienst was er zondag een aanzienlijk lawinegevaar in het gebied van de ongeveer 2.700 hoge Tritttkopf.

Zijn er dodelijke slachtoffers?

Niemand is om het leven gekomen bij de lawine. Aanvankelijk ging de politie uit van circa tien mogelijke vermisten die onder de sneeuw bedolven zouden zijn, een aantal dat ook te zien is op videobeelden van een getuige.

Dat aantal vermoedelijke vermisten was door de Oostenrijkse politie echter al snel bijgesteld naar twee, die ook uiteindelijk ook levend teruggevonden zijn.

Zijn er nog vermisten?

Op dit moment zou iedereen terecht zijn. “Voor zover we nu weten, kunnen we aannemen dat er geen vermisten meer zijn”, aldus de politie in de nacht van zondag op maandag. Zondagavond bleek dat niemand onder de sneeuw gevangen bleek te zitten en er geen mensen meer vermist werden, waarop de reddingsdiensten hun werkzaamheden konden staken.

Hoe zijn de reddingsdiensten te werk gegaan?

Er is urenlang met met ruim tweehonderd gezocht naar eventuele slachtoffers die bedolven zouden zijn onder de lawine. Meerdere helikopters stonden klaar om slachtoffers snel te kunnen vervoeren en de autoriteiten verklaarden dat de zoektocht desnoods de hele nacht zou doorgaan. Zij hadden het over een wedloop tegen de tijd, omdat de overlevingskansen snel dalen.

Dat bleek dus gelukkig niet nodig te zijn. In de loop van maandag zou wel nog een extra zoektocht plaatsvinden, ter bevestiging.