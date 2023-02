Videobeelden tonen hoe appartementsgebouwen in Turkije instorten

Er zijn inmiddels duizenden gebouwen ingestort en beelden uit de getroffen regio tonen enorme verwoestingen. Onder de ingestorte gebouwen zijn veel woningen, maar ook een ziekenhuis in de stad Iskenderun. In Gaziantep stortte volgens de krant Hürriyet een historisch kasteel in.

Alleen al in de provincie Malatya zijn 140 gebouwen ingestort, waaronder een groot hotel in het centrum. En in Sanliurfa, 150 kilometer ten oosten van het epicentrum, stortte een ziekenhuis volledig in. Er wordt gevreesd dat veel patiënten vast zitten.

Er wordt ook grote schade gemeld uit Adana, dat 150 kilometer ten westen van het epicentrum ligt. Zelfs in Diyarbakir, 280 kilometer van het epicentrum verwijderd, is een gebouw van acht verdiepingen volledig ingestort.

Vermoedelijk liggen er op veel plaatsen nog mensen onder het puin. Zo toonde de staatszender TRT beelden van mensen die in Iskenderun vanonder het puin werden gehaald.

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU — BNO News Live (@BNODesk) 6 februari 2023

Reddingswerkers van over de hele wereld zijn onderweg om hulp te bieden aan het getroffen gebied.

Inmiddels is er melding gemaakt van een tweede aardbeving.