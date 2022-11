Video. Zo accuraat zijn westerse precisiegranaten waarmee Oekraïne Russische artillerie uitschakelt

Bij Russische beschietingen op de stad Cherson vielen gisteren minstens 10 doden en 54 gewonden toen meerdere woongebouwen werden geraakt. Het Russische leger, dat zich drie weken geleden uit de stad terugtrok naar de oostelijke overkant van de Dnjepr, gebruikt zijn posities daar nu om het bevrijde gebied in het westen van de provincie te bestoken met artilleriegranaten.

Oekraïne zet daarbij alles op alles om zoveel mogelijk Russische doelwitten uit te schakelen, zoals munitiedepots, commandocentra en andere logistieke opslagplaatsen. Maar ook individuele posities van Oekraïense artillerie zijn een doelwit, blijkt goed uit bovenstaande beelden die vanmiddag zijn opgedoken en onder andere werden gedeeld door het onderzoekscollectief Ukraine Weapons Tracker.

Van wanneer de video precies dateert is niet duidelijk, maar vermoedelijk is hij niet meer dan enkele dagen oud. Te zien is hoe een Russische getrokken houwitser van het type Msta-B samen met nog een ander kanon met twee precisieaanvallen wordt uitgeschakeld. Aan de eerste Msta-B was net een vrachtwagen goederen komen leveren, waarschijnlijk munitie.

De locatie van de aanval kon aan de hand van de omgevingskenmerken worden gelokaliseerd op een plek net achter het stadje Olesjky, dat precies tegenover Cherson aan de oostelijke oever van de Dnjepr ligt. De Russische houwitsers werden dan ook meer dan waarschijnlijk gebruikt om Cherson-stad te bestoken, meteen de reden waarom Oekraïne ze met tegenvuur uitschakelde.

De Msta-B is samen met de zelfrijdende Msta-variant een vaak gebruikte houwitser in het Russische leger en kan 152mm-granaten tot bijna 30 kilometer ver schieten. Het systeem is al sinds eind de jaren 80 in gebruik van het Russische leger.

Vermoedelijk werden beide houwitsers door Amerikaanse Excalibur-granaten uitgeschakeld. Die geavanceerde satellietgestuurde artilleriegranaat die door een 155mm-houwitser wordt afgevuurd, kan binnen vier meter van zijn doelwit landen, wat hier dus perfect gelukt lijkt. De Excalibur is daarmee een van de meest trefzekere artilleriegranaten van de Amerikaanse landmacht, maar kost door zijn gps-geleiding wel 110.000 dollar per stuk. De Verenigde Staten leverden tot nog toe 4.000 van zulke granaten, bovenop 924.000 niet-geleide artilleriegranaten.