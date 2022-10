Verwarmingspremie van 100 euro nog niet ontvangen? U heeft nog tot en met morgen om premie aan te vragen: dit moet u doen

In februari besloot de federale regering tot een verwarmingspremie van 100 euro netto - ongeacht of je huis wordt verwarmd door gas of elektriciteit. De premie wordt aangeboden aan ieder huishouden dat op 31 maart 2022 een residentieel elektriciteitscontract had.

Maar soms kan de premie niet automatisch worden uitbetaald. “Soms komt de naam of het adres niet overeen. Als dat zo is, moet je de premie zelf aanvragen”, meldt Lien Meurisse van FOD Economie aan VRT NWS. In sommige gevallen wordt de naam in het klantenbestand van de energieleverancier, dus niet gekoppeld aan de naam in het rijksregister. In dat geval moet je de aanvraag zelf doen - en dat kan nog tot zaterdag 15 oktober.

Hoe vraag je de premie aan?

De aanvraag kun je doen via deze website. Daarna volg je de volgende stappen:

Log in met Itsme of je e-ID en hou een elektriciteitsfactuur bij de hand.

Vul je klantnummer of de EAN-code van je aansluitingspunt in.

Geef een bankrekeningnummer door waarop het bedrag gestort mag worden.

Naast de verwarmingspremie neemt de federale regering nog andere maatregelen om de energieprijs af te vlakken. Zo is er ook een stookoliepremie, die op dit moment 300 euro bedraagt. Verder is er het basispakket energie, maar de toekenning hiervan verloopt automatisch via de energiefactuur. Deze maatregel loopt van november tot maart.