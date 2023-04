Vervanger van brugpensioen schiet doel voorbij: ‘Dit is slecht beleid’

6.287 personen stonden in februari 2022 bij de VDAB ingeschreven in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, beter bekend als SWT. Een jaar later waren er daarvan amper 39 – of 0,62 procent – weer aan het werk.

Het SWT – onlangs in het nieuws toen ACV-topman Marc Leemans het opnam – kwam er in 2011 als vervanging van het brugpensioen. Voorwaarde is dat je ontslagen bent, minstens 62 jaar oud (in uitzonderlijke gevallen 60 jaar) en een loopbaan van minstens 40 jaar hebt (als man, voor vrouwen is dat nu nog 39 jaar).

Een cruciaal verschil met het brugpensioen is dat de SWT’er beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt: hij heeft het statuut van een werkzoekende werkloze, met een extra toeslag boven op de werkloosheidsuitkering. Het SWT-stelsel is dus niet te verwarren met het vervroegd pensioen, dat bedoeld is voor wie met pensioen gaat vóór de wettelijke pensioenleeftijd.

Hoewel het SWT dus niet als pensioen gezien mag worden, blijkt het dat in de praktijk wel te zijn. Axana Dalle, doctoraal onderzoeker aan de UGent, zocht uit hoe dat komt. Zij spitste zich daarvoor toe op de bereidheid van werkgevers om oudere werknemers in SWT aan te nemen en wat blijkt: daar knelt het schoentje nie – of alleszins niet het hardst.

Uit een steekproef bij 360 professionele recruiters bleek dat werkzoekende werklozen in SWT zelfs een streepje voor hebben in vergelijking met klassieke werklozen. “Tegenover wie ondanks de extra inkomenssteun binnen het SWT toch solliciteert, blijkt men milder te staan”, aldus Dalle.

Probleem ligt bij werkzoekenden

Het probleem ligt dus eerder bij de werkzoekenden zelf, concludeert ook Dalles supervisor Stijn Baert, arbeidseconoom aan de UGent. “Financieel is de prikkel niet groot om werk te zoeken, maar cultuurhistorisch voelen mensen dit ook gewoon aan als brugpensioen”, zegt hij.

Iets wat de VDAB bevestigt. Zij proberen SWT’ers wel degelijk te activeren, maar ondervinden daarbij de grootste moeite. Mensen zijn vaak amper op de hoogte dat ze verondersteld worden weer aan de slag te gaan, laat staan dat ze ervoor openstaan, zegt woordvoerder Joke Van Bommel.

“Wij zouden graag hebben dat iedereen, beleidsmakers en sociale partners, mee nadenken over het eindeloopbaandebat. Als we willen dat iedereen tegen 2030 tot zijn 67ste werkt, dan is de vraag: past het SWT daarin?” Voor de VDAB is het antwoord duidelijk. “Wij proberen mensen langer aan het werk te houden, het SWT-stelsel helpt ons daarbij niet.”

Een directe boodschap aan de federale regering die nog voor de zomer de langverwachte pensioenhervorming rond wil krijgen. Stijn Baert stelt het nog onverbloemder: afschaffen die handel. “Het signaal dat je geeft met dit kluwen aan stelsels is: eigenlijk menen we dat langer werken niet. Voor mij had het SWT al lang naar het Historisch Museum van Slecht Belgisch Beleid gestuurd moeten zijn.”