Vertrouwelijke documenten uit vicepresidentschap Biden op oude werkplek aangetroffen

Functionarissen zijn verplicht gevoelig materiaal over te dragen aan het Nationaal Archief, zodra ze aftreden. Waarom dat niet is gebeurd, is onduidelijk. Minister van Justitie Merrick Garland heeft de zaak in onderzoek. Het Witte Huis verleent daaraan volledige medewerking, aldus advocaat Richard Sauber. Van een strafrechtelijk onderzoek is vooralsnog geen sprake.

Oud-president Donald Trump trekt op sociale media een parallel met zichzelf. Op dit moment loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen hem wegens het achterhouden van geheime documenten. “Wanneer gaat de FBI de vele huizen van Joe Biden binnenvallen, of zelfs het Witte Huis?”, zei Trump op zijn eigen platform Truth Social.

De verschillen tussen beide zaken zijn groot. Er bestaan vooralsnog geen aanwijzingen dat Biden de documenten bewust achterhield. Het Nationaal Archief heeft er volgens een verklaring van het Witte Huis ook nooit om gevraagd.

Nucleair arsenaal

In augustus deed de FBI een inval in Trumps woning Mar-a-Lago in Florida. Maandenlang had de oud-president geweigerd om honderden documenten te retourneren die hij als president mee naar huis had genomen. De FBI nam dozenvol in beslag, waaronder staatsgeheimen met betrekking tot het Amerikaanse nucleair arsenaal en correspondentie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jun-un.

Bidens team trof de documenten op 2 november 2022 aan tijdens een verhuizing in Washington D.C. Het zou gaan om een tiental stukken in een kast op een kantoor dat Biden in het verleden soms gebruikte. Het Nationaal Archief is diezelfde dag over de vondst ingelicht. De documenten zijn de volgende ochtend overgedragen.

Waarop de documentatie betrekking heeft of hoe gevoelig die informatie is, is niet vrijgegeven. Omroep CBS, die het nieuws als eerste bracht, meldt dat het niet gaat om ‘nucleaire geheimen’. De openbaar aanklager van Chicago, John Lausch Jr., is door Justitie belast met het afwegen van mogelijke vervolgstappen.

Speciaal aanklager Jack Smith onderzoekt momenteel of Trump strafrechtelijk moet worden vervolgd. Een beslissing daarover wordt binnenkort verwacht.