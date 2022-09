Vertrek Ryanair uit Brussel steeds waarschijnlijker: luchtvaartmaatschappij roept personeel bijeen

De lowcostmaatschappij zal tijdens het winterseizoen twee vliegtuigen hebben op Brussels Airport en een vijftiental op de luchthaven van Charleroi. In de oproepingsbrief van Ryanair, die ‘De Tijd’ kon inzien, lijkt het bedrijf echter een beslissing te hebben genomen over de toestellen op Brussels Airport. Morgenmiddag verwacht Ryanair “al het personeel op Brussels Airport” voor een personeelsbijeenkomst in een hotel op de luchthaven, zo meldt ‘De Tijd’.

Vliegtaks

“Zaventem is zeker een van de luchthavens waar we onze aanwezigheid ernstig in vraag stellen”, zo zei Ryanair-topman Michael O’Leary afgelopen vrijdag. “Ik kan jullie niet garanderen dat we die niet zullen sluiten komende winter. We denken er ook over na om vliegtuigen weg te halen uit Charleroi.”

De mogelijke afbouw in België is volgens O’Leary te wijten aan de Belgische vliegtaks die in april werd ingevoerd. Voor elke passagier die vanuit ons land vertrekt, moet een luchtvaartmaatschappij 2 tot 10 euro betalen, afhankelijk van de vliegafstand. O’Leary is het allesbehalve eens met de taks en hekelt onder meer dat die niet geldt voor transferpassagiers. In Brussels Airport is er bovendien een tariefverhoging, aldus nog de Ryanair-topman. “Onze vliegtuigen gaan naar daar waar er groei is en waar ons lowcostmodel vergemakkelijkt wordt”, aldus O’Leary. “Als we een betere deal krijgen met een andere luchthaven, verhuizen we”, klonk het.