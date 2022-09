Verstuurde berichten verwijderen en beter ouderlijk toezicht: dit zijn de nieuwe iOS 16 functies van uw iPhone

Niet alle Apple modellen krijgen een update. De oudere toestellen, waaronder de iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus) en iPhone SE 2016. Nieuwere iPhones kunnen de update wel installeren. Ook de Apple Watch Series 3 uit 2017 verliest ondersteuning. watchOS 9 is er enkel voor de smartwatches vanaf Series 4.

Gepersonaliseerd vergrendelscherm

Het vergrendelscherm van de iPhone is één van de aspecten waar volgens velen nog werk aan is. Apple lijkt de klaagzang te hebben gehoord, want in iOS 16 kunt u kiezen tussen verschillende lettertypes en kleuren, en zullen foto’s op artistieke wijze zorgen voor een gelaagd effect.

Ook wordt het mogelijk om widgets toe te voegen, waardoor u bijvoorbeeld in een oogopslag naar de weersvoorspelling kunt kijken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor ‘Live activiteiten’. Denk daarbij aan de weergave voor muziek die afspeelt, maar dan voor zaken als het volgen van een maaltijdkoerier of een sportactiviteit.

Het wisselen tussen verschillende vergrendelschermen zal ook makkelijker worden. Zo kunt u een werk-focus instellen en daar bijvoorbeeld uw agenda aan koppelen.

Meldingen zijn ook aangepast en komen nu vanaf de onderkant van het vergrendelscherm tevoorschijn, zodat er meer ruimte is voor de widgets en dergelijke. Meldingen kunnen ook worden verborgen door naar beneden te vegen.

Ouderlijk toezicht

Wie voor de kinderen een iOS 16-toestel wil instellen, krijgt meer opties. Zo kunt u vanaf nu bij het aanmaken van een account meteen ouderlijk toezicht inschakelen, met de nodige suggesties voor het beperken van content op basis van de leeftijd.

Een nieuwe iPhone configureren kan ook gemakkelijker, dankzij het overschakelen van alle instellingen. Ook zal er een checklist met tips en suggesties zijn om waar nodige te helpen met het aanpassen van instellingen.

Verzonden berichten aanpassen of verwijderen

Wie iMessage in de Berichten-app gebruikt en al eens een tikfout maakt, zal blij zijn te lezen dat dankzij iOS 16 het mogelijk zal worden om verzonden berichten binnen vijftien minuten aan te passen of te verwijderen. Het wordt ook mogelijk om chats als ongelezen te markeren om er later op terug te komen.

De vernieuwde versie van Apple Kaarten wordt ook eindelijk uitgerold in onze contreien. Dat betekent een pak meer details in België en Nederland, waaronder een 3D-weergave van gebouwen. Ook wordt het mogelijk om meerdere stops te gebruiken wanneer u een route uitstippelt. Een fietsroute opstellen is nog steeds niet mogelijk in België of Nederland.

De Conditie-app zal standaard worden meegeleverd met iOS 16. Ongeacht of u een Apple Watch gebruikt of niet zult in de app kunnen zien of u voldoende actief bent geweest. De bewegingssensoren in de iPhone houden dan uw gegevens bij of er wordt gebruik gemaakt van informatie uit andere apps.

watchOS 9: nieuwe wijzerplaten en meer mogelijkheden voor triatleten

Wie de Maankalender nodig heeft, zal vanaf watchOS 9 aan de hand van een nieuwe wijzerplaat een handig overzicht krijgen met de Gregoriaanse kalender erbij. Ook werd de wijzerplaat Astronomie vernieuwd met een dynamische weergave van de aarde, maan en het zonnestelsel, en zijn er een heel aantal nieuwe mogelijkheden om wijzerplaten naar uw hand te zetten met complicaties.

Sporters onder ons zullen in de Work-out-app eindelijk hun hartslagzones kunnen bijhouden tijdens een sportsessie. Triatleten kunnen in die app binnenkort Multisport gebruiken om automatisch te detecteren wanneer u zwemt, fiets of hardloopt. Hardlopers krijgen meer gegevens van de Apple Watch, waaronder staplengte en grondcontacttijd. Ook zal het mogelijk worden om meldingen te krijgen van uw tempo op vaak afgelegde routes en of dat boven of onder het gewoonlijke ligt.

Er komt ook een Medicijnen-app voor de Apple Watch, die u kan helpen met het bijhouden van uw inname van vitamines, supplementen en medicijnen. De functie is ook beschikbaar in de Gezondheid-app van iOS 16.

De Apple Watch zal bovendien nauwkeurigere gegevens verzamelen over uw slaappatronen. Dat wordt dan weergegeven in de Slaap-app van de smartwatch of de Gezondheid-app op de iPhone. Apple gebruikt daarvoor naar eigen zeggen computermodellen gebaseerd op “een van de grootste en meest diverse populaties”. Het zou moeten bijdragen tot een meer accurate analyse van uw nacht.

