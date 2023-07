Verstrengingen van lage-emissiezones in Antwerpen en Gent uitgesteld

Normaal zouden vanaf 1 januari 2025 benzinewagens met euronorm 2 en dieselwagens met euronorm 5 verboden worden in Antwerpen en Gent, maar dat wordt dus 1 januari 2026.

“Door het uitstel krijgen inwoners een jaar langer de tijd om zich aan te passen en is er meer tijd voor de ordentelijke implementatie aangezien de oorspronkelijk kalender geen rekening hield met de gevolgen van de covidpandemie, de energiecrisis en de ongeziene inflatiecijfers”, zegt Demir in een persbericht.

Daarnaast waren er nog verstrengingen gepland in 2027 en 2028, maar die worden geschrapt. Er komt eind 2026 een evaluatie van de luchtkwaliteit, en die “moet uitmaken of het vooropgestelde verstrengingspad bijgestuurd moet worden, dan wel of er fases geschrapt kunnen worden omdat de luchtkwaliteit afdoende verbeterd is”, zo staat in het persbericht. De eindbeslissing om te verstrengen, ligt overigens bij de gemeenteraad.

De Vlaamse regering stelt wel een eigen tijdpad voor, waarbij personenwagens en kleine bestelwagens met een dieselmotor vanaf 2031 niet meer welkom zouden zijn in lage-emissiezones, en voertuigen met een benzinemotor vanaf 2035.

Demir laat nog weten dat de regels ook zullen gelden voor plug-inhybridewagens en dat de toegang tot de zones socialer wordt gemaakt, met een mogelijke vrijstelling voor mantelzorgers en mensen met een beperking. Lokale besturen kunnen ook een sociaal tarief invoeren.

In Vlaanderen blijven de lage-emissiezones lokale initiatieven; er komt geen LEZ over het hele grondgebied zoals in Wallonië gepland is vanaf begin 2025, geeft Demir ten slotte mee.