Verschillende paracommando’s lichtgewond na misgelopen parachutesprong

In beeld: militaire oefening in Weelde loopt mis.

Ter hoogte van het vliegveld in Weelde sprongen dinsdag een 160-tal paracommando’s uit een vliegtuig. Toen de parachutes werden geopend, liep het mis. Sommige parachutes haakten in elkaar met een onzachte landing van de militairen tot gevolg.

“Sommigen van de betrokken parachutisten hebben niks, anderen zijn gewond geraakt aan de ligamenten, en liepen breuken en kneuzingen op. Vijf mensen zijn lichtgewond. Zij zijn niet in het ziekenhuis, maar zitten ondertussen thuis en doen niet meer mee aan de operatie”, legt kapitein Gino Clocheret uit in een verklaring. De kapitein ontkent ook nog dat het om een grote fout gaat. “Zo’n incident is eigen aan parachutespringen. Een onzachte landing waarbij lichte verwondingen worden opgelopen, gebeurt regelmatig”, nuanceert Clocheret die benadrukt dat er geen enkele militair zwaargewond geraakt is.

De parachutesprong gebeurde binnen de operatie “Storm Tide”, een grootschalige evacuatieoefening waaraan 800 militairen deelnemen. Bij een ‘drop’ zijn een aantal paracommando’s op de landingsbaan van het vliegveld van Weelde in Ravels terechtgekomen, op het beton en niet in het gras.