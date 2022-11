Verrassend: om 13 uur geven Thibaut Courtois en Eden Hazard persconferentie, ondanks eerdere aankondiging

Bekijk ook: bondscoach Martínez over de spanningen binnen zijn groep

2.23 uur Qatarese tijd (0.23 uur in België): Stefan Van Loock, perswoordvoerder van de voetbalbond, stuurt een persbericht uit over een wijziging in het persprogramma van de Rode Duivels. Oorspronkelijk waren bankzitters Arthur Theate en Yannick Carrasco aangekondigd voor de babbel om 13 uur Belgische tijd, maar zij worden vervangen door aanvoerder Eden Hazard en recordinternational Jan Vertonghen.

Rond 10.30 uur wordt een nieuw bericht de wereld in gestuurd: Vertonghen wordt vervangen door doelman Thibaut Courtois “vanwege praktische redenen”. Het is een stoelendans aan het worden en dat geeft aan hoe gespannen de situatie is.

Met het persmoment wordt er een poging gedaan om de situatie van de voorbije dagen te ontmijnen. Steeds meer signalen wijzen er op dat er ernstige spanningen zijn in de spelersgroep. Er vielen immers enkele opvallende uitspraken te noteren. Eden Hazard verkondigde zaterdag onomwonden dat de verdediging te traag was, waarna Jan Vertonghen na het duel tegen Marokko, waarin de Belgen niet tot scoren kwamen, suggereerde dat misschien ook de aanvallers te traag waren. En dan is er nog het opmerkelijke interview van Kevin De Bruyne bij The Guardian, waarin hij verkondigde dat de Duivels “te oud” zijn om nog mee te doen voor de prijzen. Na de Belgische treffer tegen Canada gingen KDB en Toby Alderweireld aan de zijlijn bij Martinez dan weer in de clinch, wegens meningsverschillen omtrent de tactiek.

In het aparte interview bij de Franstalige openbare omroep RTBF gaf bondscoach Roberto Martinez maandag toe dat er “spanningen” in de groep zijn. “We verliezen voor het eerst een WK-duel met twee doelpunten verschil en dat doet pijn. Voor ons is dat onbekend terrein. Iedereen is teleurgesteld en dat is een verklaring voor sommige reacties”, voegde de bondscoach daar wat later bij de geschreven pers aan toe. Maandagavond verscheen er dan weer een artikel in de Franse sportkrant L’Equipe waarin gesteld wordt dat Vertonghen en De Bruyne na de wedstrijd tegen Marokko in de kleedkamer neus aan neus gestaan hebben. Romelu Lukaku zou tussenbeide gekomen zijn om hen uit elkaar te halen. Bevestiging van dat nieuws is er vooralsnog niet, intussen gaat het wel Europa rond als een lopend vuurtje.

Het geeft echter allemaal aan dat het niet loopt zoals het hoort bij de Duivels, die na de pijnlijke 0-2 nederlaag tegen Marokko met de uitschakeling flirten. Wat de laatste dans van een gouden generatie moest worden, dreigt te eindigen in een zwanenzang. Donderdag tegen de vicewereldkampioen Kroatië zullen de violen gelijkgestemd moeten worden, anders is de vroegtijdige uitschakeling een feit na een decennium hoogconjunctuur