Verplichte taalscreening jaagt getergde scholen nog meer op kosten

Door de hoge energieprijzen staat vele scholen het water aan de lippen. Voor heel wat kleuterscholen duikt plots nog een onverwachte extra kost op. Vanaf 10 oktober moet elke kleuterschool de verplichte taalscreening bij kinderen in de derde kleuterklas afnemen, de zogenaamde Koala-test. Het resultaat daarvan bepaalt of een kind extra ondersteuning nodig heeft voor Nederlands of niet.

Scholen hebben de keuze: ofwel laten ze kleuters die test afleggen met met pen en papier zoals vorig jaar, ofwel doen ze dat digitaal. Luttele weken voor de test begint - op 10 oktober - blijkt die laatste optie echter geld te kosten. “We zouden 5,99 euro per kleuter moeten betalen”, zegt Koen Schelpe, algemeen directeur van de schoolgroep CDI Ieper. “Dat willen wij uiteraard niet.”

Het alternatief is weinig aantrekkelijk, weet Schelpe. “Kiezen we voor papier, dan moeten die testen manueel verbeterd worden. Vorig jaar is een van mijn zorgleerkrachten daar drie weken fulltime mee bezig geweest: printen, afnemen en verwerken. En eigenlijk hebben we uit die testen niets geleerd dat mijn leerkrachten niet al wisten: alle leerlingen hadden goede resultaten. Kortom, wat was het gevolg? Dat we een leerkracht drie weken kwijt waren en ze gedurende die tijd geen ondersteuning kon geven.”

De overheid heeft de digitale versie van de Koala-screening niet zelf ontwikkeld, maar uitbesteed. Uiteindelijk diende slechts een bedrijf zich daarvoor aan, dat zelf de prijs bepaalde. Heel wat scholen vallen uit de lucht en hadden die extra uitgave niet ingecalculeerd.

‘Onaanvaardbaar’

Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, is er niet over te spreken. “Het is onaanvaardbaar dat de overheid de scholen een verplichte toets oplegt en de factuur daarvan doorschuift naar de scholen. Dat zet extra druk op de werkingsmiddelen van basisscholen: die zijn al niet ruim, en ze worden bovendien begrensd door de maximumfactuur en extra belast door de energiecrisis.”

Ook Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) stelt zich vragen. Ze vreest dat de extra kosten en de plotse wijzigingen “het draagvlak voor de toetsen ondermijnen”. “Wij vinden de screening een goede maatregel, maar we betreuren dat scholen daardoor extra kosten hebben”, zegt ze. Zij pleit voor een gratis tool.

“Ik verwacht dat meer concurrentie de prijs zal drukken”, reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij wijst er daarnaast op dat de digitale afname niet verplicht is. “Bovendien hebben we de taalscreening zo ontworpen dat de planlast zo laag mogelijk is: er zijn geen uitgebreide analyses nodig, geen lange teksten in leerlingvolgsystemen, geen werkplannen, zelfs geen rapportering naar de overheid toe.”