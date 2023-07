Vermoedelijk familiedrama in Leuven: vrouw en kind overleden, ‘zoektocht naar dader in Limburgse bossen’

Een dader kon nog niet gevat worden, maar omstreeks 22 uur maandagavond is wel een zoektocht in het Limburgse Genk gestart op vraag van het Leuvense parket. Hoewel niet officieel bevestigd, lijkt die verband te houden met de feiten in Leuven.

De politie-interventie in Leuven volgde nadat hulpdiensten omstreeks 16.20 uur een oproep kregen van een man. Die meldde dat hij zelf gebeld was door zijn voormalige werkgever, die een zeer verontrustende boodschap had: hij vertelde dat hij zijn vrouw en kinderen iets aangedaan had.

De hulpdiensten snelden daarop naar restaurant Cocolo, voorheen gekend als Yummi Yummi Ramen en daarvoor nog als Café Komeet. Volgens de melder zouden de vrouw en de kinderen zich immers in het appartement boven die zaak bevinden. Dat bleek ook zo te zijn, maar voor de moeder en een kind kon geen hulp meer baten. In de woning werd ook een baby gevonden, die gewond was geraakt. Over de leeftijden van de slachtoffers is voorts niets geweten.

Labo

Er volgde een sporenonderzoek in het appartement en er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. “Het labo van de federale politie is ter plaatse afgestapt, net als een wetsarts”, aldus parketwoordvoerder Julie Plevoets.

“Ook de lokale politie en de federale gerechtelijke politie van Leuven zijn ter plaatse. We proberen momenteel te achterhalen wie de slachtoffers zijn, en wat er zich heeft afgespeeld. Ook wordt onderzoek gevoerd naar die ex-werkgever waarvan de melder sprak.”

Hoe de slachtoffers om het leven gebracht werden, is niet duidelijk.

Mogelijk gezinsdrama

Alles lijkt te wijzen op een gezinsdrama, maar hier is nog geen formele bevestiging van. Al is de politie maandagavond aan de Boxbergheide in Genk wel nog gestart met een zoektocht. Er zou naar verluidt gezocht worden naar iemand met een Aziatisch uiterlijk, en dat op vraag van het Leuvense parket.

Er zou ook een wagen getakeld zijn, maar volgens de laatste berichten is er nog niemand opgepakt. Of de zoektocht in Limburg verband houdt met de dubbele moord in Leuven, is officieel niet bevestigd. De politie weigert elke commentaar, op vraag van het parket.

Agenten bij horecazaak Cocolo. De slachtoffers werden gevonden in het appartement boven het restaurant. Beeld Vertommen

Ook het labo is ter plaatse. Beeld Vertommen