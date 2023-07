Vermoedelijk familiedrama in Leuven: geen spoor van dader, onderzoeksrechter gevorderd voor moord

“De politie kreeg maandagnamiddag omstreeks 16.20 uur een melding van een man die verklaarde dat hij gecontacteerd was door zijn vroegere werkgever”, zegt Julie Plevoets, woordvoerder van het Leuvense parket. “Die ex-werkgever zou gezegd hebben dat hij zijn vrouw en kinderen iets had aangedaan.”

Politieploegen gingen daarop poolshoogte nemen in een pand op de Oude Markt en troffen daar een vrouw en kind levenloos aan. In het pand was ook een baby aanwezig. Die was gewond, maar is intussen buiten levensgevaar.

“Het labo van de federale politie is ter plaatse afgestapt, net als een wetsarts”, zegt de parketwoordvoerder. “Ook de lokale politie en de federale gerechtelijke politie van Leuven zijn ter plaatse. We proberen momenteel te achterhalen wie de slachtoffers zijn, en wat er zich heeft afgespeeld. Ook wordt onderzoek gevoerd naar die ex-werkgever waarvan de melder sprak.”

Het Leuvense parket heeft intussen een gerechtelijk onderzoek geopend voor moord en een onderzoeksrechter gevorderd. Voorlopig wordt er geen verdere informatie gegeven. Pas dinsdag volgt mogelijk verdere communicatie.