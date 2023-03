Vermiste vrouw met dementie (80) na drie dagen levend teruggevonden in militair domein Helchteren, opluchting is enorm

De 80-jarige vrouw vertrok donderdagvoormiddag met de fiets aan haar woning in de Perelaarstraat in Houthalen-Helchteren. Omdat ze aan dementie lijdt, werd haar verdwijning meteen als onrustwekkend beschouwd. Sindsdien werd er massaal gezocht naar de vrouw door familieleden, buren en politiediensten. Zo werd er ook een helikopter met warmtecamera ingezet. De politie kreeg heel wat hulp van talloze vrijwilligers.

Ook zaterdag ging de zoekactie verder, en met succes. Leden van de brandweerzone Oost-Limburg uit Genk waren bezig met een oefening op het militair terrein in Helchteren, toen de vrouw gevonden werd. De brandweerploegen reden er met 4x4 voertuigen rond, toen ze de vrouw levend en wel aantroffen. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brandweer oefende in het kader van natuurbrandbestrijding aan de Pampa Range. “Met twee bosbrandweerwagens, een tankwagen en een 4x4-commandowagen deden we oefeningen met nieuwe kaartatlassen om de nodige terreinkennis op te doen. Op een bepaald moment werd de vrouw gezien, die aan het rondwandelen was. Ze was verward, maar ze verkeerde nog in een goede conditie. Met een Unimog-vrachtwagen brachten de brandweermannen haar naar een militaire site, waar ze de eerste opvang en iets te drinken kreeg. Vandaar bracht een ziekenwagen haar naar het ziekenhuis,” vertelt kapitein Rob Reynders van post Genk van de hulpverleningszone Oost-Limburg.

‘Hartverwarmend’

De familie en vrienden van de vrouw vlogen elkaar meteen in de armen toen ze het nieuws hoorden. Ze waren duidelijk enorm opgelucht dat ze na drie dagen weer terecht is. “Na drie dagen had ik er vrede mee genomen dat het ook totaal niet goed kon aflopen, maar we zijn altijd blijven hopen”, klinkt het bij één van de zonen. “Die onwetendheid, het doelloos zoeken op de duur, is verschrikkelijk. Je zoekt om gemoedsrust te hebben, wetende wat kan gebeuren, maar voorlopig ‘eind goed al goed’.” De familie is ook enorm dankbaar voor de steun van alle mensen.

“Het was hartverwarmend te zien hoe onze bevolking zich massaal heeft ingezet. Ik ben heel blij voor de familie. Ik dank de hulpdiensten, de militairen, het parket en politiezone Carma en vooral de inwoners en buren van Houthalen-Oost”, zegt burgemeester Alain Yzermans (Vooruit) van Houthalen-Helchteren.

Het ging in Limburg om de tweede verwarde dame die in drie weken tijd vermist raakte. Woensdag 22 februari verdween in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen) te voet de 75-jarige Emilietta Chini, die na een hele reeks zoekacties dinsdag 28 februari levenloos werd teruggevonden in het Mechels Bos, op zo’n 2,5 kilometer van haar woonst.