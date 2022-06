Vermist meisje (15) dood teruggevonden in Duitsland, vermoedelijke daders zijn twee schoolgenoten

De vermoedelijke daders zaten op dezelfde school als het slachtoffer en woonden in dezelfde wijk. Een derde tiener die getuige was van de moord, zou door de politie vrijgelaten zijn.

De 15-jarige Anastasia werd volgens de krant Bild zondagavond voor het laatst gezien in de buurt van een school, waarna ze spoorloos verdween. Vrienden en familie lanceerden een opsporingsbericht via sociale media. Ook de politie startte maandag een zoekactie. Meer dan 50 agenten kamden de omgeving uit.

Dinsdag haalde de politie de grote middelen boven voor de zoekactie in de wijk Fredenberg. Zo bracht een drone vanuit de lucht een dichtbegroeid terrein achter een supermarkt in beeld. Met behulp van een warmtecamera ontdekte die een lichaam. Snel was duidelijk dat het om de vermiste 15-jarige Anastasia ging. Het meisje woonde vlakbij de plaats waar ze haar vonden.

Twee klasgenoten

Het parket in Braunschweig gaat ervan uit dat Anastasia is vermoord door twee jongens die bij haar op school zaten. Politiebronnen hebben volgens de Duitse radio NDR bevestigd dat het meisje stierf door verstikking.

Hoe ze exact om het leven kwam, blijft voorlopig een vraagteken. De verdachten zouden nog geen uitleg gegeven hebben. Ze zaten samen met haar op school en woonden in dezelfde wijk. Volgens het parket was er “een zeker vijandschap” tussen de verdachten en het slachtoffer.

Een politieagente stapt het dichtbegroeide terrein op waar Anastasia (15) werd gevonden. Beeld Reporters / DPA

Mobiele telefoons

De politie onderzoekt momenteel de mobiele telefoons van alle betrokkenen, in de hoop daar aanknopingspunten te vinden die de zaak ophelderen. Mogelijk lokten de daders Anastasia onder een vals voorwendsel naar de plaats waar ze is vermoord. Het parket gaat ervan uit dat het meisje geen geweld verwachtte toen ze de jongens ontmoette.

De 14-jarige vermoedelijke dader is opgepakt op verdenking van moord. De 13-jarige is volgens de Duitse wet nog te jong om gearresteerd te worden. Hij is naar een gesloten instelling voor bijzondere jeugdzorg gebracht.

Wie jonger is dan 14 jaar is in Duitsland niet strafrechtelijk aansprakelijk. Vanaf 14 jaar zijn jongeren voorwaardelijk strafrechtelijk aansprakelijk.

Getuige

Aanvankelijk had de politie ook een derde tiener opgepakt, maar die zou weer vrijgelaten zijn. Hij was mogelijk getuige van de moord, maar zou zelf niet als dader betrokken zijn.

Beeld Reporters / DPA