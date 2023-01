Verkeerschaos op Antwerpse Ring houdt aan: 20 kilometer file en twee uur aanschuiven op E17 bij begin avondspits

Dinsdagochtend was de hinder door de werken, waardoor er slechts twee rijstroken beschikbaar zijn op het viaduct richting Nederland, ook al aanzienlijk. “Eigenlijk is de file overdag nooit weg geweest”, geeft Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum aan. “De hele middag stond er een file tot op de E17 in Kruibeke. Bij de start van de avondspits is dat nu al tot in Haasdonk.”

Ook op de E19 en A12 vanuit Brussel sta je al van voor de aansluiting naar de R1 aan te schuiven. Alleen de E313 vanuit de Kempen blijft voorlopig gespaard, allicht omdat het meeste verkeer daar ‘s avonds de omgekeerde beweging maakt, weg van Antwerpen.

Het Verkeerscentrum raadt aan om vanuit het Waasland voor de omleiding langs de R2 en de tolvrij gemaakte Liefkenshoektunnel te kiezen. “Eerlijk is eerlijk: veel bestuurders volgen die raad en het is daar dan ook erg druk aan het worden, met een wachttijd van 45 minuten”, stelt Bruyninckx. “Maar dat is vanuit het Waasland nog altijd beter dan de R1.”

Over langere afstand vanuit Gent richting Hasselt kies je dinsdagavond beter voor een route langs Brussel. De werken duren nog tot dinsdagochtend 31 januari.