Verkeerschaos op Antwerpse Ring door werken in Merksem: zware avondspits verwacht

Om de herstelling te kunnen uitvoeren, is een deel van het viaduct richting Nederland afgesloten en moet het verkeer er over slechts twee rijstroken op een van de drukste stukken snelweg van het land. Dit weekend werden al soortgelijke werken uitgevoerd op het viaduct richting Gent, maar de hinder daarvan bleef al bij al beperkt. Nu de werken sinds maandagavond richting Nederland, en vooral tijdens de werkweek, plaatsvinden, is het fileleed meteen een pak groter.

Zo stond er vandaag tijdens de ochtendspits een file over de hele lengte van de R1 en tot op de daar aankomende snelwegen E17 en E19. Er moest meer dan een uur worden aangeschoven op de Antwerpse ring.

De werken aan het viaduct duren in principe nog tot dinsdagochtend 31 januari en de vrees bestaat dat de hinder tijdens de avondspits mogelijk nog groter zal zijn. Het Verkeerscentrum raadt aan om nog de hele week de omgeving van het viaduct richting Nederland te mijden. De R2 door het havengebied is het voornaamste alternatief, de Liefkenshoektunnel zal daar tolvrij zijn telkens wanneer de hinder aanzienlijk is.

