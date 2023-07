Vergunning voor ethaankraker Ineos in Antwerpse haven vernietigd: ‘Stikstofcrisis is duidelijk nog niet voorbij’

Volgens de Raad heeft de Vlaamse regering “niet zorgvuldig beslist waarom de bijkomende stikstofdepositie niet schadelijk is voor de natuur in de Brabantse Wal (een nabijgelegen natuurgebied, red.)”. Daarnaast oordeelt de Raad dat de passende beoordeling, het onderzoek naar de mogelijke impact op nabijgelegen natuur, in het aanvraagdossier “ontoereikend” is.

Nu de omgevingsvergunning vernietigd is, heeft Ineos Olefins Belgium niet langer de toelating de werken voor de ethaankraker uit te voeren. Daar wordt gas omgezet in ethyleen, een van de bouwstenen van plastic. De Vlaamse regering krijgt nu zes maanden op opnieuw een vergunningsaanvraag in te dienen.

Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is er dringend een stikstofdecreet nodig. “Vlaanderen dreigt de investering van de eeuw mis te lopen, onze economie wordt in het hart getroffen”, reageert hij op Twitter. “Het is tijd om het tij te keren. Nu.”

Volgens Ineos is de kraker een investering van drie miljard euro die de Belgische economie enkel ten goede kan komen. Men gaat er ook prat op dat het de ‘properste’ kraker is die ooit werd gebouwd in Europa. De laatste kraker die werd gebouwd in Europa, is echter al erg oud.

Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA) noemt de vernietiging van de vergunning daarom “dramatisch”. “De kraker zou een ‘state of the art’ fabriek worden die voldeed aan de strengste voorwaarden. Als dit nu niet meer kan, kunnen we een streep trekken door onze industrie”, meent de schepen.

‘Spelletjes spelen’

Op Twitter roept Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) coalitiepartner cd&v op “om tot inkeer te komen en niet langer spelletjes te spelen met de welvaart van Vlaanderen”: “Het ontwerp stikstofdecreet moet zo snel mogelijk goedgekeurd worden als we onze jobs en welvaart willen veiligstellen.”

Vanuit de oppositie schiet Groen met scherp op de Vlaamse regering: “Dit betekent dat niet alleen de vergunning, maar óók het de ministeriële instructies over stikstof van minister Demir aan flarden worden geschoten”, reageert fractieleidster Mieke Schauvliege. “Overal wordt immers de norm van 1 procent gehanteerd voor de industrie. De regering moet dus dringend een sluitend decreet onderhandelen, want de stikstofcrisis is duidelijk nog lang niet voorbij.”

De zaak was aangespannen door de wereldwijde klimaatorganisatie ClientEarth en dertien ngo’s. Het doel was simpel: voorkomen dat Ineos in de haven van Antwerpen een ethaankraker kan bouwen. Het bedrijf had volgens ClientEarth onvoldoende aangetoond welke effecten de ethaankraker zal hebben op de natuur en de luchtkwaliteit.

De milieuorganisaties argumenteerden dat de Vlaamse autoriteiten het project hadden goedgekeurd in strijd met de Belgische en de Europese wetgeving. De stikstofuitstoot van Project One zou ook steeds ernstig worden onderschat.

Voorlopig is er bij het havenbedrijf en bij Ineos nog geen reactie op het nieuws.