Vergunning geweigerd maar Ineos-topman voert ethaankraker in Antwerpen nog niet af

De omgevingsvergunning voor de veelbesproken ethaankraker van chemiereus Ineos in de Antwerpse haven is vorige week vernietigd. Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt niet voldoende rekening wordt gehouden met de impact van de stikstofneerslag op de nabijgelegen natuur.

De Britse Ineos-topman Jim Ratcliffe is nu naar België afgezakt om die miljardeninvestering te bespreken op het hoogste politieke niveau. Volgens De Tijd had hij gisteren een ontmoeting met Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) was daarbij digitaal aanwezig.

Na dat gesprek blijken de plannen voor de bouw van de ethaankraker nog niet meteen van tafel geveegd. “Vanuit Vlaamse en federale hoek heb ik het engagement gekregen dat het probleem zal worden opgelost. Dat wilde ik horen. Anders hadden we ermee moeten stoppen”, aldus Ratcliffe. Volgens zijn woordvoerster Nathalie Meert is Ratcliffe “overtuigd van de politieke wil om hier een topprioriteit van te maken”, waardoor het miljardenproject nog een kans krijgt. Dat zegt ze op Radio 1.

De Boerenbond is niet onder de indruk. Voorzitter Lode Ceyssens zegt in De ochtend nooit te zullen aanvaarden dat de landbouwsector op slot moet om ruimte te geven aan grote prestigeprojecten, zoals dat van Ineos. “Wij hebben met meer dan drieduizend tractoren in Brussel gestaan, maar we zijn niet gehoord. Dan komt er een namiddag een rijke Brit naar Vlaanderen afgezakt en prompt wordt een voorstel van decreet ingediend in het Vlaams Parlement.”

Gisteren hebben meerderheidspartijen N-VA en Open Vld immers zonder coalitiepartner cd&v een stikstofdecreet ingediend in het Vlaams Parlement. Daarbij vragen ze meteen ook het advies van de Raad van State om op die manier tijd te winnen en het dossier te “deblokkeren”. Onder druk van het Ineos-arrest en een dreigend ‘vergunningsvacuüm’ verhuist het stikstofdossier zo van de tafel van de Vlaamse regering naar het voltallige parlement.