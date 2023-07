Vergrijzing kost begroting nog 25 miljard meer in 2050

De toenemende vergrijzing zal in de komende 25 jaar de overheidsuitgaven met 5 procent van het bnp doen toenemen, zo voorspelt de Studiecommissie voor de Vergrijzing in haar jaarlijkse verslag. De financiering van deze onvermijdelijke kosten waarborgen, wordt dé uitdaging van de komende regering(en).

Een dag nadat de federale regering met enige moeite haar pensioenakkoord heeft afgehamerd, zet de vergrijzingscommissie van het Planbureau de puntjes nog eens op de i. Het geheel van de sociale uitgaven zal in de komende decennia oplopen van 25,7 procent van het bnp nu naar 30,1 procent in 2050. Na deze piek blijven de kosten stagneren op een hoog niveau van naar schatting 29,9 procent in 2070.

Vergrijzing verklaart zo goed als volledig de verwachte stijgende druk op de sociale overheidsuitgaven. De ouder wordende bevolking doet zowel de kosten voor gezondheidszorg (van 8 naar 10,7 procent van het bnp in 2050) en wettelijke pensioenen (van 10,9 naar 13,4) significant stijgen. Deze vergrijzingskosten blijven ook in de daaropvolgende jaren nog lichtjes stijgen, maar de relatief afnemende uitgaven voor werkloosheid en kinderbijslag zouden de totale rekening van de sociale zekerheid wat milderen.

Kort gezegd staan toekomstige regeringen de komende decennia voor extra uitgaven van 5 procent van het bnp. Dat is een zekere, niet weg te cijferen kostenpost: mensen worden nu eenmaal ouder, en dan kan je dus extra pensioen- en gezondheidskosten verwachten. In centen van vandaag gaat het om een bedrag van 25 miljard euro. Het jaarverslag van de vergrijzingscommissie houdt uiteraard nog geen rekening met het kersverse regeringscompromis over de pensioenhervorming. Maar deze hervorming, met een geschatte besparing van 0,5 procent van het bnp, zal ook zo goed als geen impact hebben op de financiering van de vergrijzingskosten. “Een besparing van 0,5 procent van het bbp volstaat niet om een significant grote budgettaire kost van de vergrijzing te vermijden”, reageert Johan Van Gompel, voorzitter van de vergrijzingscommissie.

Uitdaging

Het goede nieuws is dat deze vaststelling niet nieuw is of erger wordt. De uitdaging om 5 procent extra sociale uitgaven te financieren is bekend uit vorige rapporten van dezelfde commissie. Het slechte nieuws is dat de situatie er maar niet beter op wordt. Nog los van de toekomstige, verwachte uitgaven kampt de huidige federale regering al met een tekort op de begroting van naar schatting 4,8 procent van het bnp. Tel je die twee percentages samen (toekomstige uitgaven + huidig tekort), dan zie je hoe lastig de ‘houdbaarheid’ wordt van de Belgische welvaartsstaat zoals we die kennen. België is binnen de EU een van de landen met de hoogste houdbaarheidstekorten, door de combinatie van die twee factoren.

Bij de voorstelling van haar jaarrapport wees de vergrijzingscommissie op nog een zorgwekkende tendens: het aantal werkenden per gepensioneerde gaat dalen. Terwijl er in 2022 1,8 werkenden waren per gepensioneerde zal dit in 2070 verminderen tot 1,4 werkenden, een daling met 22 procent. Voorzitter Johan Van Gompel trekt het logische besluit: “Het aantal werkenden zal minder sterk stijgen dan het aantal gepensioneerden. In de toekomst zullen er dus proportioneel minder werkenden zijn om de pensioenuitgaven te dragen.”