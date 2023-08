Verenigde Staten roepen deel ambassadepersoneel terug uit Niger, coupleider noemt sancties tegen het land onrechtvaardig

Het ministerie neemt de beslissing om het niet-essentiële ambassadepersoneel en hun gezinnen terug te halen, “uit grote voorzichtigheid”, zo luidt het. “We hebben ons reisadvies in die zin aangepast en Amerikaanse burgers geïnformeerd dat we door het verminderde personeel alleen noodhulp kunnen bieden aan Amerikaanse burgers in Niger.”

De VS zeggen “diplomatiek betrokken te blijven op het hoogste niveau”. De pas aangestelde ambassadeur Kathleen FitzGibbon zal “snel” aankomen in Niamey, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat benadrukt dat de VS de coup in Niger afkeuren en de internationale partners steunen die ijveren voor een herstel van de grondwettelijke orde in het land.

Dinsdag zei het Witte Huis nog dat er voorlopig geen direct gevaar was voor Amerikanen in Niger en dat de regering daarom nog niets aan hun aanwezigheid daar zou veranderen.

Evacuatievluchten op initiatief van Frankrijk en Italië vertrokken dinsdagavond al uit Niger. Aan boord van de Italiaanse evacuatievlucht waren ook 21 Amerikanen, meldde het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Franse persbureau AFP. Ook aan boord van de Franse vluchten waren Amerikanen en ook een vijftiental Belgen.

In Niger verdreef het leger vorige week woensdag de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum van de macht. Generaal Abdourahamane Tchiani herhaalde woensdag dat die demarche nodig was gezien de verslechtering van de veiligheid in Niger, dat te maken heeft met jihadistisch geweld.

De zelfverklaarde nieuwe leider van Niger stelde woensdag dat Frankrijk geen reden had zijn burgers op te halen uit het land. De Fransen in Niger hadden niets te vrezen, zo verklaarde Tchiani.

Mensen stappen op een vliegtuig om uit Niger geëvacueerd te worden. Beeld AFP

Nigeria zet stroomlevering aan Niger stop

Nigeria heeft intussen laten weten dat het is gestopt met het leveren van stroom aan buurland Niger. Dat zei het Nigerese transmissiebedrijf Nigelec woendag lokale tijd.

Volgens Nigelec schortte Nigeria - de grootste economie van Afrika - de levering van elektriciteit dinsdag op. Het buurland voert zo ook economisch de druk op Niger op.

Nigeria is lid van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas), die de coup in Niger streng heeft veroordeeld. De organisatie riep de putschisten zondag al op om de grondwettelijke orde te herstellen en Bazoum weer in zijn ambt te herstellen, en gaf ze daarvoor een week de tijd. De statengemeenschap sloot niet uit over te zullen gaan tot geweld.

Woensdag begonnen de stafchefs van het leger van de Ecowas-landen aan een driedaags overleg over de situatie in Niger.

Auto's op een doorgaande weg in Niamey, Niger. Beeld ANP / EPA

Coupleider noemt sancties tegen het land onrechtvaardig

Generaal Abdourahamane Tchiani, de zelfverklaarde nieuwe leider van Niger, heeft de sancties die de Ecowas-landen hebben ingesteld, “onrechtvaardig” genoemd. Dat deed hij woensdagavond tijdens een televisietoespraak.

De militaire junta in Niger “verwerpt de sancties en weigert toe te geven aan eender welke dreiging”, aldus Tchiani. “We wijzen elke inmenging in binnenlandse aangelegenheden van Niger af.”

Volgens Tchiani zijn de sancties “cynisch en onrechtvaardig” en zijn ze erop gericht om het leger en de bevolking van Niger te “vernederen”. Het doel van Ecowas is “de situatie onhoudbaar en het land onbestuurbaar te maken”, zei hij voorts. “Nergens in deze minachtende en oorlogszuchtige houding hebben de Ecowas-leiders rekening gehouden met de soevereiniteit van ons land.”