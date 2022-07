Verenigd Koninkrijk roept voor het eerst code rood uit voor ‘extreme hitte’

Code rood wil zeggen dat er reëel gevaar is voor iedereen en dat “niet alleen risicogroepen kans lopen op ziekte en zelfs overlijden, maar ook fitte en gezonde mensen”. Er gelden dan allerlei gezondheidswaarschuwingen, zoals veel drinken en op het heetst van de dag binnen of in de schaduw blijven.

Behalve in Engeland wordt het ook heel warm in andere delen van het Verenigd Koninkrijk, zij het wat minder extreem. Zo krijgt Schotland te maken met temperaturen tegen de 30 graden, een stuk hoger dan gemiddeld.

⚠️⚠️🔴 Red Extreme heat warning issued 🔴⚠️⚠️



Parts of England on Monday and Tuesday



Latest info 👉 https://t.co/QwDLMg9c70



Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/YHaYvaGh95 — Met Office (@metoffice) 15 juli 2022

Hoe dan ook verwacht het Met Office dat er nieuwe temperatuurrecords zullen worden gevestigd. “Begin volgende week zijn uitzonderlijke temperaturen te verwachten die mogelijk records breken. Momenteel is er een kans van 50 procent dat het kwik de 40 graden gaat aantikken en een kans van 80 procent dat er een nieuw temperatuurrecord wordt gevestigd”, aldus hoofdmeteoroloog Paul Gundersen.

Klimaatverandering

Het Met Office waarschuwt dat de extreme temperaturen “duidelijk verband houden met de klimaatverandering”. “We hoopten dat we nooit in deze situatie zouden terechtkomen”, zegt klimaatwetenschapper dr. Nikos Christidis. “Maar voor het eerst hebben we voorspellingen die boven de 40 graden gaan. Het risico dat dit in de toekomst nog gebeurt, zou in het huidige klimaat wel eens tien keer zo groot kunnen zijn als in een natuurlijk klimaat zonder opwarming.”

Lees ook Komkommers, voetbaden en vooral geen ijskoude drankjes: zo trotseert u 35 graden 7 recente inzichten die u kunnen helpen om hoofd en huis koel te houden

De hoogste temperatuur die ooit in het land werd gemeten is 38,7 graden, gemeten in Cambridge Botanic Gardens (Oost-Engeland) op 25 juli 2019.

Ook in ons land was dat de warmste dag ooit: in Ukkel werd het die dag 39,7 graden. Voor dinsdag voorspelt het KMI bij ons temperaturen tussen 33 en 38 graden.

De komende dagen gaat de temperatuur geleidelijk in stijgende lijn, met maxima tussen 20 en 26 graden op zaterdag, 24 tot 29 graden zondag, 29 tot 34 graden maandag en dus 33 tot zelfs 38 graden dinsdag. Woensdag bereikt minder warme en onstabielere lucht ons land. Het wordt dan wisselend bewolkt met kans op enkele buien, mogelijk onweerachtig, en lagere temperaturen.