Verdachte van moordaanslag op Japanse oud-premier ‘was ex-marinier en plande eerst bomaanslag’

De 41-jarige Tetsuya Yamagami schoot Abe vrijdag dood in de stad Nara. De voormalig premier sprak daar op dat moment kiezers toe namens de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP), in aanloop naar de Senaatsverkiezingen van zondag. De verdachte gebruikte een handgemaakt vuurwapen. In zijn huis vond de politie enkele vuurwapens en explosieven.

De verdachte vertelde aan de politie dat hij geweren maakte door stalen buizen samen te binden met tape en andere onderdelen die hij online kocht, meldt de Japanse openbare omroep NHK. Het is nog onduidelijk of ook de kogel handgemaakt was. Volgens Japanse media heeft de verdachte gezegd dat hij met zijn wapen zes kogels tegelijkertijd kon afvuren.

De politie deelde zaterdag mee dat ze ook kogelgaten had aangetroffen in een bord dat was bevestigd aan een campagnebusje in de buurt van de schietpartij. De politie vermoedt dat die ook afkomstig zijn van Yamagami.

De man koesterde volgens de politie wrok tegen een religieuze organisatie waarvan hij dacht dat Abe eraan verbonden was. Volgens Yamagami had zijn moeder een “erg grote schenking” overgemaakt an de organisatie, waardoor ze vervolgens bankroet ging. “Mijn moeder raakte verwikkeld in een religieuze groep en daar nam ik aanstoot aan”, vertelde hij volgens Kyodo aan de politie. Om welke organisatie het gaat kan de politie nog niet zeggen. Er wordt ook onderzocht waarom hij Abe als doelwit had gekozen. Daarnaast kijkt de politie of hij alleen handelde.

Eenzaat

Yamagami woonde op de achtste verdieping van een flatgebouw met kleine appartementjes. Buren die spraken met persagentschap Reuters omschreven de werkloze Yamagami als een eenzaat die niet antwoordde wanneer er tegen hem gesproken werd. Een 69-jarige buurvrouw liep hem enkele dagen voor de aanslag op Abe nog tegen het lijf. “Ik zei hallo, maar hij negeerde me. Hij keek gewoon naar de grond zonder mondmasker. Hij leek zenuwachtig”, zegt ze. “Het was alsof ik onzichtbaar was. Het leek alsof hij ergens mee zat.” Een andere buurvrouw heeft gelijkaardige ervaringen met de man. “Ik zag hem enkele keren en boog naar hem in de lift, maar hij zei niets”, vertelt ze.

Volgens Japanse media was Tetsuya Yamagami een ex-lid van de Japanse marine. Een woordvoerder van de Japanse marine bevestigt dat een man met dezelfde naam van 2002 tot 2005 lid was van de Japanse Maritieme Zelfverdedigingstroepen, maar wilde niet zeggen of het de verdachte betreft. “Tijdens hun dienst trainen leden van de Maritieme Zelfverdedigingstroepen één keer per jaar met echte munitie. Ze doen ook onderhoud van vuurwapens”, deelt een hooggeplaatste officier van de marine mee aan Reuters. “Maar aangezien ze orders volgen wanneer ze dat doen, is het moeilijk om te geloven dat ze voldoende kennis vergaren om zelf wapens te kunnen maken”, voegt hij eraan toe. Zelfs militairen “die al lang in dienst zijn, weten niet hoe ze vuurwapens moeten maken.”

Enige tijd nadat hij afzwaaide bij de marine, registreerde Yamagami zich bij een uitzendbureau. Eind 2020 ging hij als heftruckchauffeur aan de slag in een fabriek in Kyoto, schrijft de krant Mainichi. Daar verliep alles probleemloos tot midden april, toen hij zonder toelating afwezig was en zijn baas vervolgens liet weten dat hij wilde opstappen. Hij gebruikte al zijn verlofdagen op en stopte dan op 15 mei met werken.

` `