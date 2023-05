Verdachte man gearresteerd aan Buckingham Palace, politie voert ‘gecontroleerde explosie’ uit

Rond 19 uur lokale tijd (20 uur Belgische tijd) is in Londen een man aangehouden die naar de poort van Buckingham Palace liep en voorwerpen op het terrein gooide, vermoedelijk patronen voor een jachtgeweer. De Britse koning en de koningin waren op dat moment niet aanwezig.

In een verklaring zegt de politie dat de man is gearresteerd “op verdenking van het bezit van aan aanvalswapen”. Er zijn geen meldingen dat er zou zijn geschoten. Er zijn ook geen gewonden. Wel was er niet lang daarna een “gecontroleerde explosie” in de buurt van Buckingham Palace te horen. De man zou een verdachte tas bij zich hebben gehad, die voorzichtigheidshalve tot ontploffing is gebracht.

Het incident komt er enkele dagen voor de kroning van koning Charles. Zaterdag worden de nieuwe Britse koning en zijn vrouw Camilla in een koets van Buckingham Palace naar Westminster Abbey gebracht, waar Charles gekroond zal worden. Er worden tienduizenden kijklustigen langs het parcours verwacht. De politie zal massaal aanwezig zijn om de veiligheid te verzekeren.