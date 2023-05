Verdachte gearresteerd na nieuwe schietpartij in Servië: acht doden en dertien gewonden

De dader schoot donderdagavond laat vanuit een rijdend voertuig met een automatisch wapen op een groep mensen en vluchtte vervolgens weg van de plaats van de feiten richting het dorp Dubona. De politie zette een grootscheepse klopjacht op en lokaliseerde zijn verblijfplaats.

Daarbij zijn volgens N1 helikopters, een antiterrorisme-eenheid en politie-eenheden uit Belgrado en Smederevo ingezet. Volgens de zender zou het gaan om een 21-jarige mannelijke verdachte en heeft de politie een gebied afgezet waar hij zich vermoedelijk schuilhoudt. Aan de klopjacht, die de naam Operatie Wervelwind draagt, nemen zo’n zeshonderd Servische politieagenten deel, meldt staatstelevisiezender RTS. Rond 8.15 uur kwam dan het bericht dat de man zou zijn gearresteerd.

Over de motieven voor het zware geweld is nog niets geweten. Volgens onbevestigde berichten in de media waren onder de slachtoffers een politieagent en zijn zus. Minister van Binnenlandse Zaken Bratislav Gasic bezocht in de nacht van donderdag op vrijdag de plaats van de feiten. Hij sprak van een “terrorristische daad”.

Drie dagen van nationale rouw

In Servië werden woensdag al drie dagen van nationale rouw afgekondigd, nadat een jongen van 13 jaar oud op zijn eigen school een bloedbad aanrichtte. Daarbij schoot hij acht leerlingen en een bewaker dood. Ook raakten zes leerlingen en een leraar gewond. Twee leerlingen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De jongen kan vanwege zijn leeftijd niet worden vervolgd, maar hij is wel overgebracht naar een psychiatrische kliniek. Hij zou zijn daad gedurende een maand hebben voorbereid en een lijst hebben gemaakt van scholieren die hij wilde doden.

Maatregelen

De Servische regering kondigde na het drama op de school in Belgrado een reeks maatregelen af die dergelijke schietpartijen en ander geweld op scholen moeten tegengaan. Zo worden er voorlopig geen wapenvergunningen meer afgegeven en wordt er wetgeving voorbereid waarmee mensen die kinderen toegang geven tot wapens kunnen worden vervolgd. Ook wil de regering de leeftijd waarop daders van geweldsmisdrijven kunnen worden vervolgd verlagen van 14 naar 12 jaar. Daarnaast wordt er een werkgroep geformeerd die de veiligheid van kinderen op internet gaat onderzoeken.