Verbod op abortus bij medische noodgevallen alweer van kracht in Texas

De rechter oordeelde vrijdag dat de Amerikaanse staat Texas artsen moet toelaten een abortus uit te voeren bij vrouwen wier gezondheid of leven in gevaar is, of van wie de foetussen weinig kans op overleven hebben. Daarmee werd gehoor gegeven aan een groep vrouwen en artsen die naar de rechter waren gestapt.

Het rechtelijk bevel had normaal gezien van kracht moeten blijven tot maart volgend jaar, wanneer een rechtszaak over de grond van de zaak zou starten. Maar de eerste adjunct van de procureur-generaal van Texas, Brent Webster, meldt zaterdag in een persbericht dat hij beroep heeft aangetekend tegen “de poging van een activistische rechter in Austin om de abortuswetten van Texas terzijde te schuiven”.

Verbod

Volgens de Texaanse wetgeving werkt het beroep opschortend. Voorlopig is de gerechtelijke beslissing van vrijdag dus niet meer van kracht.

Texas heeft alle abortussen, in gelijk welke fase van de zwangerschap, verboden. Ook in het geval van verkrachting of incest wordt er geen uitzondering gemaakt. Enkel als de moeder dreigt te overlijden of ernstig invalide kan worden, mag de zwangerschap worden afgebroken.