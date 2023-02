Veiligheidsraad neemt maatregelen ‘om drugscriminaliteit met de wortel uit te roeien’

Om de drugscriminaliteit aan te pakken kondigt premier Alexander De Croo (Open Vld) een zevenpuntenplan aan dat “een echt totaalpakket moet zijn om de invloed van drugscriminaliteit aan te pakken en uiteindelijk met de wortel uit te roeien”.

Zo komt er in het uitgestrekte havengebied, dat onder verschillende politiezones valt, eenheid van commando met een nationale Drugscommissaris. Nieuwe scanners in combinatie met investeringen moeten op termijn 100 procent van de verdachte containers kunnen scannen en gebruikers van cocaïne zullen zwaardere boetes opgelegd krijgen. “Deze zeven punten moeten de drugshandel in ons land bemoeilijken”, aldus de premier.

Nationale Veiligheidsraad over totaalaanpak drugsmaffia.



Met pak extra politiemensen voor Antwerpse haven. Nationale Drugscommissaris. Zwaardere boetes cocaïnegebruik. Sterkere Douane. Screening havenpersoneel. Internationale actie.



Deze strijd is absolute topprioriteit. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) 16 februari 2023

Vrijdag wordt bekendgemaakt wie de Drugscommissaris wordt, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Zeker is dat het om een magistraat gaat. Wie in aanraking komt met drugs kan een havenverbod opgelegd krijgen als straf en op internationaal vlak wordt er nauwer samengewerkt met onder meer de Emiraten om de uitlevering van bepaalde criminelen te realiseren.

Ook de Scheepvaartpolitie wordt versterkt, licht minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) toe. Er komen 86 nieuwe aanwervingen voor het havenbeveiligingskorps. “Zo zorgen we voor meer boots on the ground, wat niet alleen meer veiligheid zal brengen in de haven van Antwerpen zelf maar bij uitbreiding ook in de stad en in het hele land.”

Ook de impact van de oorlog in Oekraïne op ons land en de Nationale Cybersecurity Strategie stonden op de agenda van de Nationale Veiligheidsraad.