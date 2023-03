Veertiger mogelijk al meer dan week gegijzeld binnen Antwerps crimineel milieu

Mohamed Azzaoui had die woensdagavond met iemand afgesproken op de snelwegparking Waarloos langs de E19 richting Antwerpen, en op camerabeelden van de shop op de parking is te zien dat hij daar inderdaad is geweest. Om 20.49 uur werd de man door meerdere verdachten, gemaskerd met bivakmutsen, in een zwarte VW Golf van het type R32 gesleurd. De wagen reed vervolgens weg richting Antwerpen.

Getuigen belden de politie, maar die kon de wagen niet meer vatten. Op ANPR-camerabeelden is wel te zien hoe de VW Golf later die avond aan het rondpunt van Wommelgem de Autolei nam richting Borsbeek. Mogelijk is het slachtoffer die avond naar een locatie gebracht tussen de Autolei en de Herentalsebaan, en mogelijk werd de man later naar een andere, nog onbekende locatie overgebracht.

Het parket doet een oproep tot getuigen, ook van de buurt rond de Autolei, maar stelt dat er mogelijk een acute gevaarsituatie bestaat. “Neem zelf geen initiatief, maar contacteer zo snel mogelijk de politie”, klinkt het dan ook.

Bijna naakt en geboeid

Intussen circuleren ook beelden waarop het slachtoffer te zien is terwijl hij bijna naakt en geboeid op een stoel zit. Het motief of de aanleiding van de gijzeling is op dit moment nog onduidelijk, stelt het parket, maar Azzaoui lijkt in de handen van het criminele milieu te zijn gevallen. Mogelijk heeft de ontvoering te maken met de diefstal vorige week van een grote hoeveelheid cocaïne nadat de drugs waren uitgehaald in de Antwerpse haven.

De VW Golf werd trouwens eerder deze week gevonden en in beslag genomen voor sporenonderzoek, in de buurt van de Brusselse firma die de wagen had verhuurd.

Wie informatie heeft over de vermeende gijzeling kan terecht op het gratis nummer 0800/30 300 of vanuit het buitenland het nummer 0032 2 554 44 88.