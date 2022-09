Veerle Heeren zet stap terug als Truiens burgemeester na heisa rond ‘illegale’ lening aan oud-burgemeester

Na het plotse overlijden van de zoon van oud-burgemeester Jef Cleeren in 2014 dreigde die zijn woning kwijt te geraken omdat hij de gokschulden van zijn zoon moest terugbetalen. Om de openbare verkoop van de woning te voorkomen, kreeg de oud-burgemeester in 2017 en 2020 een lening van in totaal 65.000 euro. Dat beweerde zijn weduwe Nicole Rekoms (66) in Het Belang Van Limburg.

Die lening zou Cleeren moeten terugbetalen met inhoudingen op het pensioen dat hij kreeg voor zijn dienstjaren als burgemeester en schepen. Na zijn overlijden eind vorig jaar bleef er nog 39.000 euro schuld aan de stad over. Die is in het passief van de erfenis beland. Wie nu moet opdraaien voor die openstaande schuld, is onduidelijk. Ook hoe de oud-burgemeester zo een lening kon aangaan bij de stad, is niet duidelijk.

Stap terug

“Wij zijn ontsteld over de informatie die we vandaag hebben verkregen. Ik kan, samen met mijn partij, formeel zeggen dat niemand van ons hiervan op de hoogte was. Als burgemeester heb ik echter de plicht om ook de rust in de stad en het stadsbestuur terug te brengen gezien de ontstane polemiek door dit dossier. Dit in het belang van onze inwoners”, schrijft Heeren.

“Daarom heb ik besloten om een stap terug te zetten als burgemeester van Sint-Truiden, in overleg met de lokale partijafdeling van cd&v en nationaal voorzitter Sammy Mahdi. Het is belangrijk voor de Truienaar dat de bestuursploeg in alle rust en sereniteit het mooie werk dat we gestart zijn, kan verder zetten. Ik hoop dat dit daarbij kan helpen.”

Zowel bij de coalitiepartners - Open Vld en N-VA - als bij de oppositie is er veel onduidelijkheid over het hele verhaal. Op TV Limburg zei Ludwig Vandenhove (Vooruit) dat alles in ieder geval niet transparant is verlopen. “De vraag is of het wettelijk kan of niet. Ondanks de vragen die ik hierover schriftelijk gesteld heb aan de financieel directeur hebben we daar eigenlijk onvoldoende antwoord op gekregen.” De financieel directeur liet weten dat slechts hijzelf en een andere ambtenaar op de hoogte waren van de lening. “Volgens mij heeft hij niet op eigen houtje gehandeld en wisten ook cd&v-mensen en ik denk ook burgemeester Veerle Heeren hiervan.”

Audit Vlaanderen

“Hoewel wij en onze coalitiepartners meermaals de voorbije dagen aan de financieel directeur van Sint-Truiden om informatie hebben gevraagd, was de enige verklaring lange tijd dat dit een persoonsgebonden aangelegenheid was waar de financieel directeur een autonome bevoegdheid in heeft”, aldus Heeren nog.

Pas vandaag zou de financieel directeur meer duidelijkheid hebben gegeven, klinkt het. Daarop heeft het schepencollege naar eigen zeggen beslist om onmiddellijk actie te ondernemen door Audit Vlaanderen op korte termijn een onderzoek ten gronde te laten voeren. Daarnaast zal het college een spoedadvies inwinnen bij de toezichthoudende overheid, met name het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Het is reeds het tweede dossier, na de commotie rond het auditverslag van het vast Comité P eerder deze week, dat Heeren in een lastig parket bracht. De komende dagen zullen er contacten gelegd worden tussen de verschillende partijen voor het verdere bestuur van de stad.