‘Veeleisend’ koppel Mathias en Anoushka moet ‘Blind gekocht’ beëindigen: ‘We stoppen met de zoektocht’

Appeltans en Kantorska hadden maanden gezocht naar een geschikt huis voor Mathias en Anoushka, die beslist hadden te verhuizen omdat ze meer ruimte nodig hadden. Toen er eindelijk een huis gevonden was, reageerde het koppel echter niet enthousiast. Mathias noemde het zelfs “erger dan je ergste nachtmerrie”.

En dus beslisten Bart Appeltans en Kinga Kantorska de zoektocht te staken. “Jullie zitten emotioneel vast aan jullie huidige huis en je moet klaar zijn om dat los te laten”, lichtte makelaar Kinga de beslissing toe. “Jullie gaan dit huis, het ouderlijk huis, altijd vergelijken met nieuwe huizen. Als jullie dat niet kunnen loslaten, gaat geen enkel huis voldoen. In dit programma zoeken we een huis en maken we het mooi, maar eigenlijk gaat het over mensen gelukkig maken. Dat is de essentie.”

Niet zelf op zoek

Het koppel besliste intussen in hun huidige woning te blijven. “Het is spijtig dat er geen resultaat uit onze deelname is gekomen, maar ik ben niet verdrietig dat we hier blijven”, zegt tuinman Mathias, die toegeeft dat hij überhaupt niet zou verhuizen als er aan hun huidige huis een loods was voor zijn werkgereedschap.

Anoushka heeft er een dubbel gevoel bij. “Ik dacht dat ik klaar was voor een nieuwe start, maar... het is dubbel. Het moet nog een beetje indalen. We gaan in ieder geval niet zelf terug op zoek. We gaan het niet beter doen dan Bart en Kinga, dus we blijven hier.”

Lange wensenlijst

Het koppel viel eerder al op omdat het enorm hoge eisen stelde voor hun nieuwe woonst. Een loods voor werkmateriaal was niet de enige vereiste. Het nieuwe huis mocht ook niet verder dan twintig minuten rijden zijn van hun huidige locatie. In eerste instantie hadden Mathias en Anoushka zelfs een wensenlijst van 32 items opgesteld, met onder meer een bloementuin, twee badkamers en een containerunit met dj-booth. Voor dat alles hadden ze 715.000 euro over.