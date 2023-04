Veelbesproken T. rex-skelet gaat naar Fernand Huts en zal tentoon staan in nieuwe Boerentoren in Antwerpen

Er is Fernand Huts duidelijk veel aan gelegen om de Boerentoren zijn status van weleer terug te geven. Nadat hij vorig jaar al bekend had gemaakt dat de Amerikaanse architect Daniel Libeskind het iconische gebouw onder handen zal nemen, slaagde Huts er deze week in om met zijn kunststichting The Phoebus Foundation het skelet van een T. rex te kopen.

The Phoebus Foundation betaalde begin deze week op een veiling in Zürich 5,6 miljoen euro voor de T. rex, inclusief de commissie voor het veilinghuis. Het skelet is 1,6 bij 3,9 meter en bestaat uit botten van drie dieren die tussen 2008 en 2013 werden opgegraven in de Amerikaanse staten Montana en Wyoming. De helft van alle botten is origineel materiaal. De T. rex leefde meer dan 65 miljoen jaar geleden.

Het was de derde keer dat zo’n skelet werd geveild en voor het eerst in Europa. In oktober 2020 bracht het skelet van een T. rex in New York een recordbedrag van 31,8 miljoen dollar (27 miljoen euro) op.

Huts wil Trinity mettertijd in de vernieuwde Boerentoren zetten. De ondernemer wil het gebouw omvormen tot een groot cultuurcentrum - voor appartementen zal er bijvoorbeeld geen plaats zijn - met veel ruimte voor tijdelijke en permanente tentoonstellingen. Ook komt er een beeldentuin en een panoramisch terras. Trinity moet er een van de blikvangers worden die de mensen naar de Boerentoren lokt. Tijdens een drie wekende durende expo voorafgaand aan de veiling in Zürich gingen er al 35.000 mensen naar het skelet kijken.

Omdat het nog jaren zal duren voor de vernieuwde Boerentoren klaar is, bekijkt de Phoebus Foundation wat het in tussentijd met Trinity kan doen. “We onderzoeken de mogelijkheid om Trinity ondertussen aan een museum uit te lenen zodat het publiek al van dit unieke exemplaar kan genieten”, zegt kunsthistorica Katharina Van Cauteren, die The Phoebus Foundation leidt. “Ook wetenschappers moeten zich geen zorgen maken: Trinity zal beschikbaar blijven voor onderzoek, net zoals de rest van onze kunstcollectie.”

Daarmee antwoordt ze op de kritiek die er uit de wetenschappelijke wereld kwam in aanloop naar de veiling. Veel onderzoekers vreesden dat het skelet niet meer voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt zou kunnen worden eens het in privéhanden was.

Hoe de Boerentoren er uiteindelijk zal uitzien, is nog onduidelijk. Het eerste ontwerp, met een glazen kroon op de top en een transparante aanbouw aan de zijkant, kreeg bakken kritiek. “Wij denken groots voor hét symbool van de Vlaamse economische kracht en het kloppend hart van Antwerpen”, klonk het toen. Volgens het persbericht werkt Libeskind aan de laatste ontwerpen van de toren. Het is niet duidelijk of hij rekening zal houden met de kritiek. (JDB)