Veel zon en tot 27 graden warm, maar ook kans op een onweersbui

Maandagavond en -nacht is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op onweer in de Ardennen en geleidelijk ook in het centrum. In een groot deel van het noordwesten blijft het droog met brede opklaringen. Het wordt een vrij zachte nacht met minima tussen 14 en 18 graden. De wind is zwak.

Dinsdagochtend trekken onweersbuien snel weg naar het oosten en vervolgens wordt het overwegend droog met mooie, zonnige perioden. ‘s Namiddags is een geïsoleerd buitje niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden. De wind waait zwak tot matig.

Woensdagochtend is het op veel plaatsen grijs met lage bewolking, maar daarna krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Vooral in de oostelijke helft van het land komen er buien tot ontwikkeling; in het westen blijft het wellicht droog met meer zon. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en in de Hoge Venen en 24 graden in het centrum. De wind is overwegend zwak.

Donderdag start met veel bewolking, maar geleidelijk krijgen we opklaringen of zelfs zonnige perioden. Ten zuiden van Samber en Maas zijn er meer wolken met kans op onweersbuien, die lokaal stevig kunnen zijn. Ook elders is het niet uitgesloten dat er in de loop van de dag een aantal buien ontstaan. De maxima liggen tussen 21 en 24 graden. De wind waait meestal matig.

Vrijdag begint de dag in vele streken met ochtendgrijs, maar geleidelijk wordt het wisselend bewolkt met eventueel een bui over het zuidoosten van het land. Het kwik klimt tot rond 24 graden aan zee en in de Hoge Venen en tot 27 graden in het binnenland. De wind waait meestal zwak.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag kunnen felle onweders ons land bereiken vanuit Frankrijk. Voorlopig lijken die vooral het westen van ons land in het vizier te hebben.