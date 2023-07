▶ ‘Veel huwelijken stranden op de vraag: wat krijg ík uit deze relatie?’: drie essentiële podcastreeksen van De Morgen

1. ‘Het inzicht’

In Het inzicht praat senior writer Joël De Ceulaer met denkers, wetenschappers en andere slimme mensen aan wie hij vraagt om een cruciaal inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen?

Joanie de Rijke is de bekendste oorlogsverslaggever in de Vlaamse schrijvende pers. Van Syrië tot Afghanistan, Libië en Oekraïne: als onze wereld ergens in brand staat, wil ze erheen. Ze laat zich niet verlammen door angst, maar weet dat de risico’s groot zijn. Ze werd ontvoerd door de taliban en zag een collega voor haar ogen sterven. In Het inzicht vertelt ze over de grens tussen moed en overmoed.

Joanie de Rijke. Beeld Thomas Sweertvaegher

Guillaume Van der Stighelen is zanger, schrijver en een van de succesvolste reclamemakers die ons land ooit heeft gekend. In deze aflevering geeft hij ons een antwoord op de vraag: wie ben ik? En hoe kan ik de beste versie worden van mezelf? Hij vertelt hoe goede banden met andere mensen je kunnen behoeden voor de waanzin als je het ergste meemaakt wat een mens kan overkomen: het verlies van een kind.

Guillaume Van der Stighelen. Beeld Thomas Sweertvaegher

Ruim twintig jaar geleden stichtte Dyab Abou Jahjah de Arabisch-Europese Liga en was hij even publieke vijand nummer één. Ondertussen zit hij een paar fasen verder in zijn leven en is hij leerkracht en auteur. In Het inzicht praat Joël De Ceulaer met hem over de golven en conflicten van het bestaan, die er volgens hem altijd zullen bijhoren.

Dyab Abou Jahjah. Beeld © Stefaan Temmerman

2. ‘Wat is er mis met mij?’

In deze podcast gaat radionieuwsstem Maite Goossens voor De Morgen op zoek naar concrete tips voor de mentale problemen waarmee we allemaal worstelen. Ze vertelt haar eigen verhaal, maar bespreekt ook de gelijkenissen en verschillen met burn-out, depressie, borderline en angststoornissen.

Ze was jarenlang de sidekick van Deckers en Ornelis, tot ze dacht dat ze gek aan het worden was. Nieuwslezer Maite (42) voelt zich plots anders en vervreemd. Ze blikt samen met haar psychiater terug op die bijzondere periode.

Maite Goossens. Beeld Damon De Backer

Als kind was Maite al niet zo’n goede slaper. Het duurde vaak lang vooraleer ze insliep en dat gaf haar een eenzaam gevoel. Nu, meer dan 30 jaar later, is inslapen nog altijd moeilijk. Als ze wakker ligt, voelen de nachten donker en zwart. Problemen worden groter, maar ze maakt zich ook zorgen over de volgende dag. Slapen wordt dan een ‘moetje’, want anders loopt het gegarandeerd mis. Psychotherapeut Wilfried Van Craen geeft in deze aflevering tips om sneller, beter en dieper te slapen.

Beeld ter illustratie. Beeld Thinkstock

“Als je aan het piekeren bent, zeggen mensen al snel dat je eens moet gaan wandelen of je even moet neerliggen in de zetel. Maar eigenlijk is dat het slechtste wat je kan doen. Wij hebben namelijk een monkey mind, een aapjeshoofd.”

Er zijn mentale struikelblokken die ons allemaal wel eens parten spelen. Samen met psychotherapeut Wilfried Van Craen neemt Maite piekergedrag onder de loep. Ze gaan op zoek naar de oorzaak, maar vooral naar praktische oplossingen en handige tips.

Beeld ter illustratie. Beeld Getty Images/Image Source

3. ‘OK dan niet’

OK dan niet is een podcast over het leven en hoe we het leiden. Journalist Katrin Swartenbroux gaat in gesprek met experts en lotgenoten over de moderne mijlpalen van de veranderende maatschappij. Over werk, over relaties, over moederschap en over de verwachtingen die we daaraan koppelen, en de keuzes die we uiteindelijk maken. Of misschien net niet maken.

Wil ik een kind? Het is de moeder aller vragen, waar Katrin na 36 jaar nog altijd geen antwoord op heeft. Nochtans heeft haar vruchtbaarheid een beperkte houdbaarheid. “Ik heb altijd gedacht: die biologische klok die zal wel beginnen te tikken.”

Katrin Swartenbroux. Beeld Rebecca Fertinel

De stad is onbetaalbaar geworden voor de twintigers en dertigers die er nochtans graag neerstrijken. Zo ook voor Katrin, die in deze aflevering op zoek gaat naar wat de aantrekkingskracht is van een plek die velen lawaaierig, druk en ongezond vinden.

Uitzicht op Antwerpen. Beeld BELGA

Niet alleen onze agenda, maar ook de actualiteit is in de ban van werk. Artikels legio over hoe onze arbeidsmentaliteit verschuift, hoe de jeugd niet meer aan de bak zou willen en waarom gewoon loon naar werk eisen eigenlijk zo schandalig is. Katrin verkent onze obsessie met efficiëntie en de recente verschuivingen op de arbeidsmarkt.

Beeld ter illustratie. Beeld Shutterstock

