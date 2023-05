Vastgoedmarkt aan de kust valt stil: prijzen in Knokke daalden met 20 procent

Terwijl het totaal aantal vastgoedtransacties in België het afgelopen jaar daalde met 2 procent, waren er aan kust liefst 14 procent minder transacties. In de eerste jaarhelft zakte het aantal transacties zelfs met 18,5 procent. “De rush op vastgoed aan de kust ligt voorlopig achter ons", zegt notaris Bart Van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. “Corona zorgde voor een enorme piek op de markt, maar dat effect speelde niet langer in 2022.” Die afkoeling zet zich ook dit jaar door. In de eerste drie maanden van 2023 waren er opnieuw 14 procent minder transacties in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

Van alle kustgemeenten werden er alleen in Westende (+13,6 procent) het afgelopen jaar meer verkoopcontracten ondertekend. In Zeebrugge (-18,8 procent), Koksijde (-20,7 procent) en Knokke (-21,5 procent) daalde de vastgoedactiviteit het sterkst. “De terugval in Koksijde en Knokke kwam er na felle prijsstijgingen in 2021: de gemiddelde prijs van een appartement steeg er toen met 13,9 procent en 16,9 procent”, zegt Van Opstal.

Voor een gemiddeld appartement aan de kust betaalt u nu op 295.124 euro. Na vijf jaren van prijsstijgingen is dat een lichte daling van 0,7 procent. Kopers betaalden het afgelopen jaar gemiddeld 2.166 euro minder voor een appartement in vergelijking met 2021. Een dijkappartement werd zelfs 5 procent goedkoper.

Achter die gemiddeldes gaan grote verschillen tussen de gemeentes schuil. Met 167.630 euro voor een gemiddeld appartement is Westende met stip de goedkoopste kustgemeente. Door een prijsstijging van 8,7 procent komt de prijs van een gemiddeld appartement in Knokke dan weer voor het eerst boven 650.000 euro uit. Wie in Knokke een appartement met zicht op zee wil, moet al meer dan 1.008.685 euro ophoesten.