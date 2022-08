Vannacht veel vallende sterren door grote meteorenzwerm

Onze planeet beweegt zich deze week door twee relatief grote meteorenzwermen. Vooral de komende nachten zijn daardoor veel vallende sterren te zien. De aarde bereikt zaterdagochtend om 8 uur het drukste punt van de zogeheten Perseïdenzwerm. Dan botsen naar verwachting 100 meteoren per uur op de dampkring. De stukken ruimtepuin gaan hierdoor gloeien, vandaar de bijnaam vallende sterren.

Het hoogtepunt valt na zonsopgang en is daardoor niet zichtbaar, maar ook ’s nachts valt er al genoeg te zien. Het beste tijdstip is waarschijnlijk 4.45 uur, als de maan onder is. Dan zijn met het blote oog zo’n twintig vallende sterren per uur te zien, de weersvoorspellingen zijn gunstig. Vóór zaterdag is het ook al relatief druk aan de hemel, omdat ook de kleinere Delta-Aquaridenzwerm langstrekt.

Hoe kijk je het best naar het schouwspel?

De meteoren kunnen overal aan de hemel verschijnen; vooraf valt niet te voorspellen waar en wanneer. Het beste kan je dus op je rug in het gras of op een matrasje gaan liggen, zodat je een zo groot mogelijk deel van de sterrenhemel kan zien.

Om van het schouwspel te genieten, heb je geen speciale apparatuur nodig. Een verrekijker of telescoop heeft geen zin; daarvoor bewegen de vallende sterren veel te snel. Een heldere hemel is wél een vereiste: het lichtverschijnsel speelt zich af op zo’n 80 kilometer hoogte in de dampkring, dus als het bewolkt is, is er niets van te zien.

En waar doe je dat?

De lichtvervuiling, die helaas alleen maar toeneemt, kan sterrenkijkers wel parten spelen. De truc is een plek te zoeken zover mogelijk van steden en industrieterreinen.

De ideale plaats om vallende sterren te spotten in ons land, is Hoegaarden, zegt Stijn Vanderheiden van de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde. “Astronomen kijken meestal naar het zuiden omdat daar de meeste sterren te zien zijn. Hoegaarden, met Leuven in het westen en Tienen in het oosten, heeft een redelijk onbeperkt zicht op het zuiden. De eerstvolgende stad is Namen en die ligt vijftig kilometer verderop.”