Vandenbroucke wil tweede maand ziekte bij werkgever leggen

Volgens de socialist is er een sterkere responsabilisering nodig in het begin van de afwezigheidsperiode. “In België leggen we maar een relatief korte periode ten laste van de werkgevers”, zegt hij in een interview met de krant. Voor bedienden betalen werkgevers een maand gewaarborgd inkomen, voor arbeiders twee weken. Daarna komt de ziekteverzekering tussen.

Vandenbroucke doet zijn voorstel in het kader van de onderhandelingen over de fiscale hervorming. “Het idee is de opbrengst - 420 miljoen euro - niet in de begroting op te nemen, maar terug te laten vloeien naar de bedrijven. Met een klein deel wil ik de prikkel voor het opnieuw aanwerven van langdurig zieken versterken. Het grootste deel van het geld krijgen de bedrijven in de vorm van een algemene verlaging van de patronale bijdragen.”