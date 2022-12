Vandaag nationale staking: waar kan u hinder verwachten?

Busverkeer

Er wordt aanzienlijke hinder verwacht bij De Lijn omdat veel personeelsleden zullen deelnemen aan de vakbondsbetoging. Reizigers kunnen in de routeplanner van De Lijn zien welke bussen en trams rijden.

In West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant rijdt 60 à 63 procent van de bussen en trams uit, in de provincie Antwerpen is dat zowat 53 procent. In de grote steden liggen die percentages nog wat lager.

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB meldt dat de bussen rijden voor de lijnen 12, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 65, 71, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 95 en T-bus 92.

In Wallonië is er door de actie van de vakbonden eveneens heel wat hinder op het openbaar vervoer, meldt openbaarvervoermaatschappij TEC. Dat is onder meer het geval in Charleroi, Luik, Henegouwen, Namen en Waals-Brabant. Het net in Luxemburg is minder getroffen.

Luchthaven

In Brussels Airport is het vanochtend vrij rustig. Door de vakbondsbetoging in Brussel werd op voorhand 60 procent van de vluchten geschrapt. Over het algemeen is er daarom voldoende capaciteit om de resterende vluchten vlot te laten verlopen, zo zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli.

De luchtvaartmaatschappijen hebben de betrokken passagiers op voorhand verwittigd, zodat ze normaal op de hoogte zijn dat hun vlucht niet doorgaat.

De luchthaven raadt passagiers aan om de hoeveelheid bagage te beperken, en om rekening te houden met de verstoringen op het openbaar vervoer. Passagiers die buiten de Schengenzone reizen, krijgen voorts de raad hun paspoort mee te nemen om gebruik te kunnen maken van de automatische paspoortcontrole. Passagiers moeten niet vroeger afzakken naar Zaventem voor vertrek. De luchthaven verwachtte vooral hinder bij de screening en de handling.

Tram en metro

Omdat de betoging zal plaatsvinden in hartje Brussel, rekent de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB op storingen door afwezige personeelsleden enerzijds en door omleidingen en onderbrekingen van de lijnen anderzijds.

De MIVB meldt dat vandaag enkel metrolijn 1 rijdt, en is verlengd tot Erasmus. De trams 3,4, 7, 8, 9, 51 en 92 rijden eveneens.

De Brusselse vervoersmaatschappij zal reizigers de hele dag op de hoogte houden van de situatie op het net via sociale media, de app en de website. Om zes uur ’s ochtends openden de telefonische hulplijnen van de klantendienst op het nummer 070 23 2000. Er wordt ook aangeraden om in de mate van het mogelijke naar alternatieve oplossingen te zoeken om je door Brussel te verplaatsen.

Trein

Bij de NMBS is geen stakingsaanvraag ingediend. De normale dienstregeling zal dan ook aangehouden worden. De NMBS legt wel acht extra treinen in naar aanleiding van de betoging in Brussel. De spoorwegmaatschappij waarschuwt dat het druk kan zijn in de treinen door de toevloed van betogers, vooral op de piekmomenten.

Andere sectoren

In de scholen wordt weinig hinder verwacht. Het ACOD Onderwijs neemt wel deel aan de betoging. Mogelijk zullen er daardoor in een aantal scholen leerkrachten afwezig zijn. Maar GO!Onderwijs verwacht alleszins geen grote problemen. Ook bij Bpost zullen personeelsleden meedoen aan de betoging, maar dat zal weinig impact hebben op de bedeling van de post, aldus het bedrijf.