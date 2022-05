Vandaag kans op onweer en hagel, in Limburg geldt code geel

Het KMI waarschuwt vandaag voor felle regen- en onweersbuien. Die trekken vanaf de middag vanuit Frankrijk voornamelijk over het oosten van ons land. In de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg is code geel van kracht en kan er lokaal overlast of schade zijn door bijvoorbeeld rukwinden of blikseminslagen.

Er is vanochtend hier en daar nog een gesluierde zon te zien maar al vrij snel neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens en volgen er perioden van regen of buien die al kunnen gepaard gaan met een donderslag. In de loop van de dag worden de buien intenser en kunnen ze vooral in het oosten van het land gepaard gaan met onweer. De felste onweders kunnen aanleiding geven tot veel regen op zeer korte tijd, windstoten en eventueel wat hagel, waarschuwt het KMI.

De maxima liggen tussen 19 graden vlak aan zee en 23 graden in het noorden. De wind is eerst zwak tot matig uit het zuidoosten. In de namiddag wordt de wind matig uit noordwest, ten zuiden van Samber en Maas eerder uit zuidwest.

Vanavond en -nacht verlaten de buien het land via het oosten en noordoosten van het land. Het wordt dan wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en het blijft meestal droog. Over het zuidoosten blijft het zwaarbewolkt en neemt de kans op buien in het tweede deel van de nacht opnieuw toe. De minima liggen tussen 7 en 11 graden. De wind wordt matig, en aan zee vrij krachtig, uit het zuidwesten.

Morgen wordt de atmosfeer in de loop van de dag onstabiel, waarbij er een gestructureerde buienlijn voorbijtrekt van west naar oost in de namiddag. Daarop zullen de meeste buien vallen, mogelijk zelfs met een paar donderslagen. In de namiddag wordt het zonnig in het westen, vooral aan de kust. In de polaire maritieme lucht wordt het niet meer dan 14 graden op de hoogte van de Ardennen en 17 of 18 graden elders. De wind waait matig, tijdelijk zelfs vrij krachtig en aan zee soms krachtig, uit zuidwest tot west.