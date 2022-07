Vandaag bijzonder warm tot 32 graden, ook later deze week kans op tropische temperaturen

Het is overwegend zonnig met hoge wolkenvelden en in de namiddag in het noordwesten ook wat middelhoge bewolking. Het blijft droog.

De maximumtemperaturen liggen tussen 25 en 28 graden in de Ardennen en tussen 28 en 31 in de andere streken. In het westen kan het lokaal tot 32 graden gaan. De wind waait meestal zwak uit variabele of zuidelijke tot zuidoostelijke richtingen.

‘s Avonds en in de nacht naar woensdag wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar het blijft overwegend droog. Het blijft ook zeer zacht met minima van 14 tot 20 graden.

Woensdag hangen er vooral over de noordelijke landshelft vaak wolken, in het zuiden schijnt de zon vaker. Het blijft waarschijnlijk overal droog. Het wordt zo’n 22 graden aan zee, 28 à 30 graden in het centrum en tot 31 graden in Belgisch Lotharingen.

Donderdag begint met nog veel bewolking in het zuidoosten van het land, met kans op een lokale spat regen. Daarna is het overal droog met wolkenvelden en mooie, zonnige perioden. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in het centrum. In de Gaume kan het kwik tot 27 of 28 graden klimmen. De wind waait eerst zwak tot matig uit noordoost tot noord en wordt later matig uit noordnoordwest.

Vrijdag blijft het droog met eerst vrij veel wolkenvelden en later meer zon vanaf de kust. De maxima liggen rond 17 graden in de Hoge Venen, 21 graden aan zee en 23 graden in het centrum. De wind waait eerst zwak uit noordelijke richtingen en wordt later matig uit noordwest tot noord.

Zaterdag wordt het zonnig met soms wel veel hoge bewolking. De maxima liggen rond 25 graden in het centrum. De wind waait zwak tot meestal matig uit de noordelijke sector.

Zondag wordt het opnieuw erg zonnig met maxima tot 32 graden in het centrum. Ook aan zee kan de 30 graden bereikt worden, maar in de loop van de namiddag neemt de kans op een verkoelende zeebries toe. In het binnenland draait de zwakke wind naar het zuiden.

Maandag lijkt opnieuw een zeer warme en zonnige dag te worden met maxima die lokaal zelfs 35 graden kunnen halen.

