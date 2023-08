Vanaf vrijdag temperaturen van 40 graden en meer in Frankrijk, code oranje in 19 departementen: ‘Warmste periode van de zomer’

“Droog en heel warm weer over de zuidelijke helft van het land en iets naar het oosten”, voorspelt de weerdienst voor een langere periode. In de komende dagen vormt zich naar verwachting een zogeheten hittekoepel, die warmte lucht vanuit het zuiden zal vasthouden. Daardoor wordt ook in andere landen van het Middellandse Zeegebied voor een nieuwe hittegolf gewaarschuwd.

Gisteren zijn op meerdere plekken in Frankrijk al temperaturen van boven de 30 graden gemeten. “Dit weekend wordt het heter, vooral over de zuidelijke helft van het land. De hitte zal intens zijn en een tijd aanhouden met temperaturen die vanaf zondag over het zuidoosten soms boven de 40°C gaan.” In andere regio’s en dichter bij de kusten blijven de temperaturen beperkter.

“Deze nieuwe periode wordt de warmste van de zomer van 2023”, aldus Météo-France. Zo’n intense hitte deed zich in Frankrijk zelden zo laat in de zomer voor, preciseert de weerdienst, die code geel geeft voor 21 andere Franse departementen. Météo France verwacht dat de temperaturen pas halverwege of eind volgende week zullen dalen.

⚠️🌡️ Fortes #chaleurs

En cette fin de semaine, températures mini et maxi montent d'un cran (seules côtes de Manche et Bretagne conserveront des T°C max. < à 30°C).



Voici les températures max. attendues jusqu'à dimanche ⤵️



🟠#vigilanceorange #canicule

👉https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/JUhbf3gCaU pic.twitter.com/tsZwE2UToW — Météo-France (@meteofrance) 17 augustus 2023

De Franse regering hield eerder vandaag een crisisoverleg over de hittegolf. Het beraad werd bijgewoond door de ministeries van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Landbouw en Transport.

De Franse regering treft dit jaar al meer hittemaatregelen dan in 2022, toen het land te maken had met extreme hitte en hevige natuurbranden. In een aantal Franse departementen geldt een verhoogd risico op brand. Ook in andere delen van het land is er sprake van droogte. Meer dan 4.800 sterfgevallen van vorig jaar werden gelinkt aan de hitte.