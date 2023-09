Vanaf morgen officieel hittegolf: opnieuw dagrecord verbroken met 30,2 graden in Ukkel

Het was vandaag opnieuw een zeer warme dag. Weerman David Dehenauw meldt op X, het vroegere Twitter, dat het KMI in Ukkel 30,2 graden gemeten heeft. Definitief is die meting nog niet, voegt Dehenauw er wel aan toe. Dat is meteen ook een nieuw dagrecord: het vorige record, uit 1911, stond op 29,5 graden.

Ukkel 30,2 intussen. Later definitief resultaat — David Dehenauw (@DDehenauw) 7 september 2023

Ook morgen wordt het opnieuw warmer dan 25 graden. Dat betekent dat we dan ook officieel van een hittegolf kunnen spreken. Daarvoor moeten de maxima in Ukkel minstens vijf opeenvolgende dagen 25 graden of meer halen, waarbij op minstens drie dagen zeker 30 graden gehaald wordt. Maandag was het al warmer dan 25 graden, en dinsdag en woensdag schoot het kwik boven de 30 graden. Voor de komende dagen voorspelt het KMI opnieuw temperaturen rond de 30 graden.

Tot en met volgende week maandag geldt voor het hele land, met uitzondering van de kuststreek en de provincie Luxemburg, code geel voor hitte. Als de hittegolf bevestigd wordt, zal het de tweede zijn van dit jaar. De eerste duurde tien dagen en eindigde midden juni.