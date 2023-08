Vanaf de namiddag kans op felle buien en onweer met rukwinden tot 70 kilometer per uur

Na eerst veel wolken en regen wordt het vandaag in de voormiddag op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vanaf de namiddag kunnen er felle buien ontstaan, met kans op onweer en rukwinden tot 70 kilometer per uur. Het kwik gaat tot 19 graden aan zee en tot 20 à 24 graden elders in het land. Dat zegt het KMI.

In de nacht op donderdag blijft het bewolkt met kans op buien, onweer en felle rukwinden. De temperaturen zakken tot 12 à 16 graden.

Donderdag blijft het koel en wisselvallig met regen en buien. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf de kust en komt de zon er af en toe door, bij rukwinden tot 60 kilometer per uur. De maxima liggen tussen 14 en 16 graden in de Ardennen en tussen 16 en 20 graden elders.

Ook vrijdag wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, bij maximumtemperaturen tussen 15 en 19 graden. Zaterdag wordt het zwaarbewolkt met regen. Het blijft fris met maxima van 14 tot 18 graden.

Wolken en regen of buien zijn zondag weer van de partij, al zou het in de namiddag droger worden vanaf het westen. We krijgen dan temperaturen tot 15 à 19 graden.