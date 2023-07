Vanaf 2024 moeten SUV-bestuurders meer betalen om te parkeren in Parijs

De hogere tarieven voor bepaalde wagens zullen vanaf 1 januari 2024 in werking treden. Er zijn voorlopig weinig details bekendgemaakt over deze nieuwe maatregel, maar er zal alleszins rekening gehouden worden met de grootte van het voertuig, het gewicht en de motor. Elektrische auto’s en grote gezinnen die een ruimere auto nodig hebben, zullen naar verwachting ontsnappen aan de verhoogde tarieven.

“We willen graag dat de stad Parijs de tarieven voor betaald parkeren aanpast, zodat deze progressief worden en aangepast aan het gewicht en de grootte van de voertuigen”, aldus Parijs gemeenteraadslid Frédéric Badina-Serpette van de groene partij EELV. Zijn partij stelde de nieuwe maatregel voor. Het doel van de tariefsverhoging is om “autobesitas” tegen te gaan, ofwel “de onverbiddelijke groei van het gewicht en de grootte van voertuigen die in onze steden rondrijden, en in het bijzonder in Parijs”.

‘SUV’s zijn absoluut nutteloos in Parijs’

Het aantal SUV’s zou de voorbije vier jaar met zestig procent zijn toegenomen in de Franse hoofdstad. Van de 1,15 miljoen wagens die elke avond in Parijs geparkeerd staan, is vijftien procent een SUV. De stad hoopt dat de nieuwe tarieven ervoor zullen zorgen dat de toename van dit soort wagens zal afnemen en dat het mensen zal motiveren om een lichtere auto aan te schaffen.

Volgens David Belliard, een viceburgemeester verantwoordelijk voor openbare ruimte en mobiliteitsbeleid, passen SUV’s niet in een stedelijke omgeving. “Er zijn geen onverharde paden, geen bergwegen ... SUV’s zijn absoluut nutteloos in Parijs. Erger nog, ze zijn gevaarlijk, onhandig en gebruiken te veel middelen om te produceren.”

Lyon, de derde grootste stad van Frankrijk, heeft eveneens hogere parkeertarieven aangekondigd op basis van het gewicht van het voertuig vanaf volgend jaar. Grenoble, een stad in het zuidoosten van het land, zal naar verwachting een soortgelijke regeling invoeren.