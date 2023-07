Van ‘zware ontgoocheling’ tot ‘dit verandert alles’: reacties op het verdict van de jury

Beschuldigden

Vooraf werd met grote belangstelling uitgekeken naar het oordeel van de jury over Salah Abdeslam. Die zat op het moment van de aanslagen al in de gevangenis, maar de jury acht hem nu toch schuldig voor terroristische moord en poging tot moord. Zijn advocaat Michel Bouchat reageert “zeer, zeer, zeer ontgoocheld” op dat verdict en sluit niet uit naar het Hof van Cassatie te stappen: “Er is in de motivering geen antwoord gegeven op de argumenten die we hebben aangehaald tijdens de pleidooien.”

Salah Abdeslam. Beeld Photo News

De jury oordeelde wel anders over Sofien Ayari, die enkel schuldig is bevonden aan lidmaatschap van een terroristische organisatie. Zijn advocate Laura Séverin is tevreden: “Ik denk dat onze cliënt heel transparant is geweest. Dat hij zich in zijn laatste woord tot de nabestaanden heeft gericht, kwam binnen.”

Geen verrassing gisteren voor Mohamed Abrini, de ‘man met het hoedje’. Hij pleitte al in het begin van het proces schuldig. “De jury heeft beslist, dit is nu de juridische waarheid, die moeten we respecteren”, reageert zijn advocaat Stanislas Eskenazi.

Opluchting was vannacht ook te horen bij de advocaat van Hervé Bayingana Muhirwa, de Rwandees die Krayem en Abrini onderdak bood. Hij is enkel schuldig bevonden aan lidmaatschap van een terreurorganisatie. “Hij wou het eerst niet geloven. Hij zei: ‘Blijkbaar wordt iedereen aan alles schuldig verklaard.’ Wij zeiden: ‘Nee nee, je bent vrijgesproken waarvan we je vrijgesproken wilden zien.’ Dit is vooral een heel mooi moment voor zijn familie. Dit verandert voor deze mensen alles. Ik ben heel gelukkig.”

Maar de grootste vreugde op de beklaagdenbank was er ongetwijfeld bij de broers Smail en Ibrahim Farisi en hun entourage. Zij zijn over de hele lijn vrijgesproken. “Zeven jaar lang heeft men deze jongens beticht van betrokkenheid bij de meest gruwelijke zaken. Wij voelen nu een immense opluchting. We zijn enorm tevreden”, reageert advocaat Michel De Grève.

De broers namen ook zelf de tijd om uitgebreid de pers te woord te staan en het over hun toekomst te hebben. “Ik wil alle rechters bedanken om correct te hebben gehandeld Ze hebben de moed gehad en de ambitie om echt gerechtigheid te scheppen”, zegt Smail Farisi. “Misschien ga ik nu studeren aan de universiteit, me opleiden. Dat is de echte sleutel voor de toekomst, zonder opleiding ben je niets waard.”

Volgens Ibrahim Farisi is dit “het einde van de Tour de France”. “We zijn uitgeput”, zegt hij. “We kunnen nu proberen om onszelf opnieuw op te bouwen. Ik zie mijn toekomst nog niet. Ik ben uitgeput, ik kan niet meer.”

Slachtoffers

Voor de slachtoffers was het proces dat maandenlang duurde een ware uitputtingsslag. Toen de uitspraak in razend tempo en in juridisch jargon werd voorgelezen was er eerst vooral verwarring, maar achteraf overheerste de opluchting.

De advocaten van slachtoffervereniging V-Europe vinden het arrest “zeer goed gemotiveerd, met een duidelijk verschil tussen de beschuldigden”, zegt meester Adrien Masset. “De vrijspraak van Sofien Ayari was misschien verrassend, maar de jury heeft in zijn motivering heel duidelijk gemaakt waarom zijn situatie anders is dan die van Abdeslam”, zegt meester Guillaume Lys tevreden.

Dat de assisenjury drie personen die pas enige tijd na de aanslagen overleden ook heeft erkend als slachtoffers van de aanslagen, is dan weer “een mooie erkenning van psychisch lijden”, zegt advocate Sanne De Clerck. Philippe Vansteenkiste, directeur van de slachtofferorganisatie, zegt er bijna geen woorden voor te hebben: “Het is juist en ik ben er enorm tevreden mee.”

Philippe Vandenberghe. Beeld Photo News

Voor Philippe Vandenberghe, een it-er die op 22 maart in zijn eentje dankzij een EHBO-cursus op de luchthaven van Zaventem tal van levens redde en sinds die dag enkel nog leeft voor dit proces, toont het arrest “een heel genuanceerd oordeel”: “Dat geeft ons een heel goed gevoel. Het voelt alsof we eindelijk gaan kunnen beginnen met het omslaan van deze pagina.”

Politiek en justitie

Ook vanuit politieke hoek wordt gereageerd. Als minister van Justitie wil Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zich niet uitspreken over het oordeel zelf. Wel zegt hij dat het proces sereen is verlopen en heeft hij lof voor de volksjury, ondanks de initiële twijfels over de haalbaarheid daarvan. “De burgers van de volksjury hebben recht gesproken. De leden van de jury hebben deze moeilijke taak de voorbije acht maanden volbracht op een manier die het respect van ons allemaal afdwingt. Hun burgerzin strekt tot voorbeeld.”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Beeld Photo News

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) noemt het arrest “een belangrijk moment”, niet alleen voor de slachtoffers en hun nabestaanden maar ook voor de samenleving in haar geheel: “De aanslagen zijn een collectief litteken op de ziel van ons land.” Nu de beslissing van de jury gekend is, kunnen slachtoffers en nabestaanden “een nieuwe stap nemen in de verwerking van het verschrikkelijke leed dat hen is aangedaan”, aldus de minister.

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw spreekt op Twitter van “een belangrijke bladzijde in de gerechtelijke geschiedenis van ons land” en bedankt iedereen die daaraan heeft deelgenomen. “Ik wens nu al dat degenen die zoveel geleden hebben met wat er gebeurd is, de steun en affectie blijven vinden die ze nodig hebben om hun leven weer op te bouwen”, zegt Van Leeuw. Hij benadrukt dat de juryleden “een kolossale taak hebben volbracht”: “Ik hoop dat iedereen zich bewust is van de omvang van hun offer en dat ze de nodige steun zullen krijgen.”