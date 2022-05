Van Zendaya tot Zelensky: dit zijn de meest invloedrijke personen van 2022 volgens Time Magazine

Innovators

Zendaya

In de categorie ‘innovators’ is de eerste plek dit jaar weggelegd voor Zendaya (25). Sinds de Amerikaanse actrice in HBO-reeks Euphoria op indringende wijze in de huid van een tienerjunkie kroop, kan niemand haar nog als Disney-ster slijten. Maar de jongste winnares ooit van een Emmy voor beste actrice in een dramareeks heeft ook een langetermijnvisie. Ze wil de entertainmentindustrie veranderen, voor en achter de camera. Lees haar portret.

“Ze is een autonome creatieve kracht. Een cultureel icoon in wording”, schrijft Dune-regisseur Denis Villeneuve over haar in Time. “Een persoon gedreven door pure inspiratie, empathie, en respect voor haar vak, die authenticiteit gebruikt als een nieuwe superkracht. (...) Zendaya is de toekomst. En er is niets dat mij meer geruststelt. Dit is nog maar het begin.”

Zendaya tijdens de Oscarceremonie. Beeld AFP

Taika Waititi

Ook de Nieuw-Zeelandse regisseur Taika Waititi (46) werd door Time uitgeroepen tot een van de grootste innovators van dit jaar. De cineast is vooral bekend van de film Jojo Rabbit, waarin hij een heerlijk absurde imitatie van de Führer neerzet, en recenter nog de droogkomische coming of age-serie Reservation Dogs.

“Taika heeft een Oscar gewonnen en succesvolle, hilarische, hartverwarmende films gemaakt. Toch geeft hij zijn werk altijd een lichte toets”, schrijft de Britse acteur Sacha Baron Cohen over Waititi. “Hij vertelt verhalen die volstrekt kijkbaar zijn, zelfs als ze triest of satirisch zijn. En ze zijn altijd grappig.”

Taika Waititi (rechts). Beeld Jordan Strauss/Invision/AP

Artiesten

Simu Liu

De Chinees-Canadese acteur Simu Liu (33) werd door Time uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke acteurs van 2022. Hij is onder meer bekend van Pacific Rim en Taken. Maar het is in de Marvel-film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dat Liu onlangs een flinke sprong naar het pantheon der superheldacteurs maakte.

Simu Liu. Beeld Arthur Mola/Invision/AP

Zoë Kravitz

Als u één ding weet over Zoë Kravitz (33), dan is het vast dat haar vader rockster Lenny Kravitz is. Haar moeder is actrice Lisa Bonet, die als tiener beroemd werd in The Cosby Show. Maar Zoë Kravitz is veel meer dan alleen maar de dochter van. Ze schittert steeds vaker op het grote scherm, in blockbusters als Fantastic Beasts en recenter als catwoman in The Batman.

Zoë Kravitz. Beeld Photo News

Leiders

Volodymyr Zelensky

Hoewel premier Mia Mottley van het eiland Barbados dit jaar op de cover staat van de meest invloedrijke leiders, zijn het twee andere leiders met de aandacht gaan lopen. Zo is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky door Time uitgeroepen tot een van de 100 meest invloedrijke mensen van 2022. “Met president Zelensky hebben de burgers van Oekraïne een staatsleider die hun moed en veerkracht waardig is, terwijl ze zelf overal in het land vechten voor hun thuis en hun vrijheid”, schrijft de Amerikaanse president Joe Biden over hem. Voorts klinkt het dat Zelensky met zijn reactie op de Russische oorlog tegen zijn land, “zijn stempel op de geschiedenis heeft gedrukt”.

Volodymyr Zelensky. Beeld AFP

Vladimir Poetin

Opvallend: ook de Russische president Vladimir Poetin staat op de lijst van de meest invloedrijke personen van het jaar van Time. Over hem zegt de gevangengenomen Russische oppositiepoliticus Alexej Navalny dat de werkelijke missie van Vladimir Poetin er misschien uit bestaat om ons een belangrijke les te leren. En “in 2022 heeft hij dat bijzonder goed gedaan”, schrijft Navalny voor het tijdschrift. “Hij heeft ons er opnieuw aan herinnerd dat een pad dat begint met ‘slechts een klein beetje verkiezingsmanipulatie’ altijd leidt naar een dictatuur. En een dictatuur leidt altijd tot oorlog. Het is een les die we niet mogen vergeten.”

Vladimir Poetin. Beeld AFP

Titanen

Tim Cook

Apple-CEO Tim Cook is dit jaar uitgeroepen tot de meest invloedrijke ‘titaan’. Dat hoeft niet te verbazen want zijn de onstuitbare beursgroei van de techreus lijkt nauw verbonden met zijn tienjarige bewind. Mocht Apple een land zijn, dan was het de vijfde economie ter wereld, na de VS, China, Japan en Duitsland. Lees zijn portret.

Tim Cook. Beeld AFP

Oprah Winfrey

Ook talkshowpresentatrice Oprah Winfrey is volgens het tijdschrift een titaan in haar vak. Inderdaad, wanneer de wereld reikhalzend uitkijkt naar een onthullend tv-interview, lijkt het telkens weer Winfrey die aan de knopjes zit. Zo was het met Michael Jackson, Lance Armstrong, en Meghan Markle en prins Harry. Er is zelfs ooit een woord uitgevonden voor de publieke bekentenis van al uw zielenroerselen: ‘Oprahfication’. Lees haar portret.

Oprah Winfrey. Beeld EPA

Iconen

Mary J. Blige

De Amerikaanse r&b-zangeres Mary J. Blige (51), bekend van hits als No More Drama en Family Affair, geldt volgens Time als een van de belangrijkste iconen van dit jaar. Ze mocht eerder deze week dan ook de Icon Award in ontvangst nemen tijdens de uitreiking van de Billboard Music Awards, de prijzen van het bekende Amerikaanse muziekblad en hitlijstsamensteller. De zangeres kreeg de prijs voor haar bijdrage aan de muziekindustrie.

Mary J. Blige. Beeld Photo News

Adele

Samen met collega-artiest Mary J. Blige is er ook een plekje in de ‘iconen’-lijst weggelegd voor Adele. De Britse superster verdween vijf jaar lang volledig van het toneel, maar maakte vorig jaar haar comeback met de met single Easy On Me - met succes.

“In een tijd waarin mensen proberen elk facet van hun wezen te verkopen, is hier iemand die alleen maar buitengewone muziek wil maken en die de wereld in wil sturen”, schrijft komiek James Corden over Adele. “Om ons te troosten, op te beuren, en om met ons te lachen.”