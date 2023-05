Van Ros Beiaard en kookboek van de Boerinnenbond tot Karel de Grote: dit staat er in de Vlaamse canon

Een Keltische nederzetting op de Kemmelberg, Karel de Grote, het kookboek van de Boerinnenbond of het Ros Beiaard van Dendermonde: een kleine greep uit de onderwerpen van de canon toont meteen hoe divers hij is. De canon is zo opgevat dat hij het verleden veelal van ‘onderuit’ vertelt. Hij heeft even goed oog voor de grote evoluties die een impact hadden op het dagelijkse leven als voor de grote figuren zoals Napoleon.

Enkele voorbeelden van technologische vooruitgang zijn windmolens die in de middeleeuwen maakten dat landbouwers niet meer met de hand het graan moesten malen, of de introductie van ‘Mule Jenny’ in de negentiende eeuw. Die machine kon veel sneller katoen spinnen dan het traditionele spinnenwiel en zorgde voor een ware revolutie in de katoennijverheid.

De canon verschijnt in boekvorm bij uitgeverij Borgerhoff en Lamberigts, en komt vanaf vandaag ook als website ter wereld. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft zonet de lancering ervan bekendgemaakt op Twitter.

De #VlaamseCanon werd de voorbije jaren zo vaak afgekraakt, er werden de gekste intentieprocessen gemaakt. Het werkstuk is er nu, het is indrukwekkend en we mogen er fier op zijn. pic.twitter.com/I6jPvefYHy — Ben Weyts (@BenWeyts) 9 mei 2023

Canon van Nederland

Om een blik te werpen op een historische periode vertrekken de samenstellers steeds vanuit een ‘venster’. De Keltische nederzetting op de Kemmelberg is zo het opstapje naar de ijzertijd. Dat venster wordt dan gevolgd door het ontstaan van Tongeren, de eerste stad op het grondgebied van het huidige Vlaanderen, in de Romeinse tijd.

Het opzet is om de geschiedenis toegankelijk te maken. De teksten zijn vrij kort - per thema bedragen ze telkens ongeveer 800 woorden - en de talrijke illustraties vertellen ook een deel van het verhaal.

De mosterd voor het ontwerp van de canon hebben de samenstellers in Nederland gehaald. De Canon van Nederland, voor het eerst voorgesteld in 2006, werkt ook met vensters om historische periodes te belichten en reikt op zijn website heel wat extra info aan bij de gekozen onderwerpen.

Er is al heel wat discussie geweest onder historici over de canon van Vlaanderen, en dat debat zal na de publicatie zeker niet ophouden. Het idee werd in 2019 gelanceerd bij de onderhandelingen voor de huidige Vlaamse regering. De N-VA wilde ermee de Vlaamse identiteit versterken. De canoncommissie heeft zelf altijd benadrukt dat ze onafhankelijk werkt.