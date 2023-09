Van Quickenborne toont zelf beelden van ‘plasbeweging’ om onschuld te bewijzen, drie vrienden melden zich bij politie

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is in een heuse storm beland na een incident tijdens zijn verjaardagsfeest vorige maand. Het was al uitgelekt dat tijdens dat feest, op 14 augustus bij hem thuis in Kortrijk, enkele gasten tegen een politiecombi hadden geplast die voor de deur van de minister geparkeerd stond.

Maandag meldde VRT NWS dat het een verslag van beelden van politiecamera’s heeft kunnen inkijken. Op die beelden zou te zien zijn dat er niet één, maar drie keer geplast werd tegen het politievoertuig. En nog kwalijker voor de minister: op beelden zou te zien zijn hoe ook hijzelf later naar buiten kwam, samen met een andere gast. Er is sprake van bepaalde gebaren die zouden verwijzen naar het incident, terwijl Van Quickenborne herhaaldelijk heeft verklaard dat hij absoluut niet wist dat zijn vrienden tegen de combi hadden geplast. “Er wordt gelachen en terwijl de minister op de stoep staat, leunt hij achterover en doet hij alsof hij gaat plassen”, schetst de VRT. “Daarna kijken de minister en zijn gast naar de gsm van de minister en is er grote hilariteit. De minister stapt ook de straat over en doet - net als zijn gasten eerder die avond - de deur van de politiewagen open.”

Plasbeweging

In VTM Nieuws toont Van Quickenborne nu zelf bewakingsbeelden van zichzelf met de gast buiten aan zijn woning. “Hier zie je dat ik samen rond iets voor 4 uur ‘s nachts met de gast ben aan het wachten op de taxi”, zegt de minister. Het gaat er gezellig aan toe. En dan is de bewuste beweging te zien waar VRT NWS het over heeft. “Dus dit zou kunnen worden geïnterpreteerd als een bepaalde beweging”, aldus Van Quickenborne. “Ik leun achterover. Het gaat over twee seconden. Daar zegt een bepaalde journalist nu van: die beweging, die heeft hij gemaakt tegen die combi. Dat is niet het geval.”

Van Quickenborne ontkent dat hij op de hoogte was van de gebeurtenissen die eerder plaatsvonden. “Ik leun achterover en ik maak een bepaald gebaar. Welk gebaar dit precies was, dat weet ik niet meer. Ik weet ook niet meer exact wat er gebeurd is. Maar zeggen dat je daaruit kunt afleiden dat ik wist wat er gebeurd was vier uur daarvoor, dat is toch verregaand.” De minister vindt het overigens ook verregaand dat hij zijn privébeelden nu moet tonen. “Maar ik heb er geen problemen mee”, zegt hij in VTM Nieuws. “Ik wil mijn onschuld bewijzen. Ik heb niets te verbergen.”

En wat met die “hilariteit” die ontstond toen hij zijn gast iets toonde op zijn telefoon? “Wat ik daar doe is niet kijken naar plasbeelden, maar een selfie maken”, zegt Van Quickenborne. De minister toont in VTM Nieuws ook de bewuste foto die toen genomen werd, meer bepaald om 03.59 uur. Na het maken van de selfie doet de minister nog de deur van de combi open en dicht, volgens hem omdat die niet goed in het slot zat.

‘Beschadigingsoperatie’

Van Quickenborne spreekt over een “beschadigingsoperatie” tegen zijn persoon, “van bepaalde politievakbonden die niet kunnen aanvaarden dat hun pensioensysteem vanaf 58 jaar zal uitdoven”. “Eerst hebben ze mijn voormalige voorzitter Egbert Lachaert fysiek geïntimideerd en nu willen ze mijn vel.” Intussen weet hij overigens wel wie tegen de politiecombi heeft geplast. Hij heeft aan die vrienden gevraagd om zich te melden bij Justitie. Dat hebben drie mannen in kwestie intussen ook gedaan.

Donderdag om 14.15 uur wordt Van Quickenborne in de Kamercommissie Justitie verwacht om meer tekst en uitleg te geven bij het plasincident. In een reactie verwijst commissievoorzitter Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) naar het feit dat Van Quickenborne na bedreigingen uit het drugsmilieu politiebescherming geniet. Dat is ook de reden waarom er een politiecombi voor zijn huis geparkeerd stond.

“Dit gaat over mensen die de minister dag en nacht beschermen en zijn grootste respect verdienen”, zegt ze. “De N-VA steunt dan ook de vraag om de minister te bevragen in de commissie Justitie. Als blijkt dat hij onjuiste verklaringen heeft afgelegd over het incident, dan kan hij simpelweg niet aan blijven.”

Eerder hadden PVDA, Vlaams Belang en Les Engagés gevraagd om de commissie Justitie bijeen te roepen. Vlaams Belang vroeg maandagavond al om het ontslag van Van Quickenborne. Bij Les Engagés vroeg Vanessa Matz dat de videobeelden vrijgegeven worden. Ook het Vlaams Belang zit op die lijn.

De bewuste beweging die minster Van Quickenborne maakte. Beeld VTM Nieuws