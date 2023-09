Van Quickenborne te zien op beelden na plasincident tegen politiecombi, minister houdt vol dat hij niet op de hoogte was

Van Quickenborne organiseerde op 14 augustus in zijn woning een feest naar aanleiding van zijn 50ste verjaardag. Dat een aantal van zijn gasten daarbij gefilmd werden terwijl ze tegen een lege politiecombi plasten, was al bekend. Het voertuig stond daar in het kader van de politiebescherming die de vicepremier kreeg; Van Quickenborne kreeg het afgelopen jaar meermaals bedreigingen uit het drugsmilieu.

De minister zelf benadrukte nadien dat hij niet op de hoogte was van het incident. Volgens VRT NWS blijkt uit het onderzoek van de opgedoken beelden dat de minister enkele uren nadat twee van zijn gasten meermaals tegen de combi plasten zelf naar buiten kwam, samen met een andere gast.

“Er wordt gelachen en terwijl de minister op de stoep staat, leunt hij achterover en doet hij alsof hij gaat plassen”, aldus VRT. “Daarna kijken de minister en zijn gast naar de gsm van de minister en is er grote hilariteit. De minister steekt ook de straat over en doet - net als zijn gasten eerder die avond - de deur van de politiewagen open.”

De politievakbonden reageren misnoegd aan de VRT. Joery Dehaes van ACV vraagt om de beelden vrij te geven, Carlo Medo van NSPV zegt dat “iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen en zijn conclusies moet trekken” als dit effectief de feiten zijn.

Het parket liet aan de VRT weten dat het onderzoek nog loopt en dat het de verschillende mensen op de beelden nog tracht te identificeren. Zij zullen vervolgens verhoord worden en eventueel worden vervolgd.

Van Quickenborne blijft bij zijn eerdere verklaring dat hij niet op de hoogte was van het incident, zo zegt zijn kabinet. “Er zijn vele uren verstreken tussen het laatste incident en de beelden waarop de minister te zien is. De minister bevestigt wel dat hij de deur van de combi geopend heeft om ze goed op slot te doen. Uit andere gebaren afleiden dat hij op de hoogte was, is interpretatie.”